Niantic показал прототип AR-очков на базе Snapdragon AR2 Gen 1

Компания Niantic продемонстрировала прототип гарнитуры дополненной реальности (AR) на базе нового процессора Snapdragon AR2 Gen 1.

В основе первого прототипа Niantic лежал XR2 Gen 1, устройство было соединено проводами со смартфоном и аккумулятором. В новом прототипе AR-очков на базе Snapdragon AR2 Gen 1 камеры устройства гораздо более скрыты, в основном посередине гарнитуры. Есть объективы с боковых сторон. Дизайн гарнитуры, как сообщается, не окончательный.

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Niantic отмечает, что по отзывам пользователей она определила пять важнейших требований по гарнитуре, начиная с удобства. Так как компания нацелена на длительные игровые сессии, которые длятся 1-2 часа, беспроводной дизайн был необходим. В числе других требований были портативность, компактность и мощность.

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