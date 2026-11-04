Новый Microsoft Surface Laptop Ultra стал одним из самых ремонтопригодных ноутбуков на рынке

Специалисты iFixit провели разборку нового Surface Laptop Ultra, созданного на базе платформы Nvidia RTX Spark, чтобы проверить громкие обещания Microsoft о высокой ремонтопригодности устройства. Компания даже опубликовала официальные пошаговые инструкции, позволяющие проводить базовое обслуживание прямо в домашних условиях.

Новинка на практике доказала, что заявления о доступности ремонта были не просто маркетинговым ходом. В отличие от большинства современных конкурентов, разборка устройства начинается максимально просто — с четырех винтов, скрытых под легкосъемными резиновыми ножками, которые после завершения работы можно без проблем вернуть на место.

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Внутренняя компоновка ноутбука продумана до мелочей: твердотельный накопитель расположен в легкодоступном месте, что позволяет оперативно обесточить плату перед ремонтом, а массивная аккумуляторная батарея надежно удерживается обычными винтами, а не намертво залита клеевыми лентами. Эксперты iFixit отдельно похвалили Microsoft за внедрение так называемых «путеводителей» — специальных текстовых меток на деталях и QR-кодов, которые подсказывают нужный тип винтов и моментально перенаправляют на сервисные руководства.

Конструкция ноутбука демонстрирует высокую степень модульность, ведь динамики, аудиоразъем, вентиляторы и магнитный порт можно заменить независимо друг от друга. При этом для очистки системы охлаждения от скопившейся пыли или замены кулеров мастерам даже не придется извлекать материнскую плату.

Однако инженерам Microsoft все же пришлось пойти на некоторые компромиссы ради сохранения компактности устройства. Оперативная память полностью распаяна на плате, что лишает владельца возможности будущего апгрейда. Кроме того, замена вышедшей из строя клавиатуры потребует полной пересборки всей верхней панели корпуса, а часть разъемов USB-C жестко интегрирована в материнскую плату, так что в случае их физического повреждения владельцу придется прибегнуть к сложному ремонту с микропайкой. Тем не менее, общая ремонтопригодность Surface Laptop Ultra приятно удивила экспертное сообщество, заслужив от iFixit внушительные 8 баллов из 10 возможных.