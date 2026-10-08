Microsoft выпустил Surface Laptop Ultra на базе Nvidia RTX Spark

Компания Microsoft впервые анонсировала Surface Laptop Ultra на Arm-платформе Nvidia RTX Spark в начале июня, на выставке на Computex 2026. Теперь, на специальном мероприятии, производитель раскрыл дополнительные характеристики и объявил цены.

Ноутбук ориентирован на разработчиков, инженеров, специалистов по искусственному интеллекту и создателей контента. В Microsoft называют Surface Laptop Ultra самым мощным устройством в истории компании. Ожидается, что он будет конкурировать с MacBook Pro.

Microsoft Surface Laptop Ultra, выполненный в алюминиевом корпусе, получил 15-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense Ultra на базе технологии mini-LED с соотношением сторон 3:2 и плотностью пикселей 262 ppi. Типичная максимальная яркость в SDR достигает 1000 нит, пиковая в режиме HDR – 2000 нит. Microsoft отмечает, что это самый яркий дисплей, который когда-либо устанавливался в устройствах Surface. Несмотря на сенсорный экран, поддержка Surface Pen и Surface Slim Pen отсутствует. Тачпад с тактильной отдачей стал на 30% крупнее по сравнению с Surface Laptop 8th Edition.

На выбор будут доступны модели Surface Laptop Ultra с двумя версиями Nvidia RTX Spark, которые предлагают 18 или 20 Arm-ядер центрального процессора Grace и графический процессор Blackwell RTX с 5120 или 6144 ядрами CUDA соответственно. Для обеих конфигураций RTX Spark заявлен настраиваемый уровень TDP от 45 до 80 Вт. Система сможет запускать локально тяжелые ИИ-модели, содержащие до 120 млрд. параметров, без подключения к облаку. Как сообщили на презентации, Surface Laptop Ultra справляется с генерацией изображений при помощи нейросетей до четырех раз быстрее, чем M5 Pro, а также до шести раз быстрее генерирует видео. Microsoft также пообещал, что на запуске RTX Spark будет поддерживать сотни игр — как ААА-тайтлы, так и инди. Недавно вышедшая Gears of War: E-Day благодаря новой платформе способна выдавать 60 fps на максимальных настройках.

Предусмотрено от 24 до 128 Gb унифицированной памяти. Ноутбук оснащается съемным SSD — версия на 512 Gb использует накопитель PCIe Gen 4, а варианты на 1 и 2 Tb – PCIe Gen 5. Конфигурации с 24 Gb унифицированной памяти поставляются с Windows 11 Home, модели с 32-128 Gb – с Windows 11 Pro.

Имеются три разъема USB Type-C, один USB Type-A, HDMI, полноразмерный слот для SD-карт и 3,5-мм аудиоразъем. Один из разъемов USB-C на правой стороне поддерживает Magnetic Connect. По словам компании, это первое подобное воплощение для стандарта Type-C. Magnetic Connect является проприетарным решением, но при этом порт USB-C, в который подключается магнитная зарядка, сохраняет все обычные функции: передачу данных, видео и подключение периферии. В комплект также входит блок питания USB-C мощностью 140 Вт.

Ноутбук может одновременно работать с тремя внешними 4K-мониторами. Для видеозвонков установлена камера Full HD 1080p. Беспроводное подключение обеспечивает Wi-Fi 7. Microsoft заявляет о длительном времени автономной работы — до 15 часов локального воспроизведения видео и до 12 часов работы в интернете. Толщина корпуса ноутбука составляет менее 18 мм, вес – около 2 кг.

Microsoft Surface Laptop Ultra поступит в продажу 16 октября — предзаказ уже открыт. Цена базовой версии в США составляет $2599,99. В максимальной конфигурации ноутбук будет предлагаться за $5899,99. Устройство будет доступно в цветах корпуса Platinum и Nightfall.