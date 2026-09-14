Xiaomi представила планшеты Pad 9 и Pad 9 Pro

Неделю назад компания Xiaomi представила флагманский планшет Pad 9 Pro Max на базе фирменного 3-нм чипа Xring O3, а сегодня состоялась премьера более доступных версий — Pad 9 и Pad 9 Pro, в основе которых лежат процессоры Snapdragon. По сравнению с прошлогодними Pad 8 и 8 Pro новые модели получили несколько изменений.

Xiaomi Pad 9 и Pad 9 Pro оборудованы IPS-дисплеем с соотношением сторон 3:2, разрешением 3200×2136 пикселей, частотой обновления до 144 Hz, частотой сенсорного слоя 360 Hz и 12-битной глубиной цвета с поддержкой HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision. Габариты и яркость моделей различаются: базовый Pad 9 получил 11,2-дюймовую панель с пиковой яркостью 800 нит, а Pad 9 Pro оборудован 12,5-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 1000 нит. Опционально доступны версии с матовым экраном. Планшеты поддерживают технологии защиты зрения, предотвращающие мерцание экрана и снижающие интенсивность вредного синего свечения, а функция Wet Touch позволяет дисплеям реагировать на касания влажными пальцами.

В основе базового Pad 9 лежит 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 4, как и у Pad 8. Pad 9 Pro получил 3-нм Snapdragon 8 Gen 5. Предусмотрена оперативная память LPDDR5T от 8 до 16 Gb и накопители стандарта UFS 4.1 емкостью 128 или 256 Gb. Наборы камер остались прежними. У Pad 9 основная на 13 Мп (f/2.2, 1/3.06″, запись видео 4К@30fps), фронтальная – на 8 Мп (1/4″, f/2.28, запись видео 1080р@30fps), у Pad 9 Pro — основная на 50 Мп (f/1.8, 1/2,76″, запись видео 4К@60/30fps), фронтальная – на 32 Мп (1/3.6″, f/2.2, запись видео 1080р@30fps).

По автономности прирост получили обе модели. Базовая версия комплектуется аккумулятором емкостью 9720 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт, Pro-версия получила батарею на 11 000 мАч при мощности зарядки 67 Вт. Оба планшета оснащены поддержкой модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, есть ИК-пульт и порт USB 3.2 Gen 1 Type-C. У Pad 9 — 4 динамика, у Pad 9 Pro – 6. Габариты младшей модели составляют 251,2 x 173,42, x 5,75, вес — 485 гр. Старшей – 279,14 x 191,96, x 5,8; 580 гр. Планшеты работают под управлением Android 17 (HyperOS 4). Обе модели поддерживают работу со стилусом и магнитной клавиатурой.

Ценники на планшеты ожидаемо увеличились: стоимость Xiaomi Pad 9 на китайском рынке стартует с отметки $450 за конфигурацию 8/128 Gb, а Xiaomi Pad 9 Pro – с $570 за ту же модификацию.