Представлен iQOO Pad Ultra: флагманский мини-планшет для геймеров

Помимо смартфона iQOO 16 сегодня был представлен компактный игровой планшет бренда — iQOO Pad Ultra. Устройство получило качественный экран с высокой частотой обновления, топовый процессор от Qualcomm, систему активного охлаждения со встроенным вентилятором и емкий аккумулятор.

iQOO Pad Ultra оснащен 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2304х1440 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления до 165 Hz. Сенсорный слой работает с частотой до 500 Hz для нескольких пальцев и до 5000 Hz для кратковременных одиночных касаний в играх. Заявленное время отклика составляет менее 1 мс. Максимальная полноэкранная яркость в автоматическом режиме составляет 1600 нит, а локальная пиковая достигает 4500 нит. Панель охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает HDR10+. Толщина симметричных рамок составляет 2,65 мм, а экран занимает 93,3% передней панели.

Планшет работает на базе 2-нм процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в сочетании с игровым чипом iQOO Q4, который обеспечивает обработку графики, интерполяцию кадров и дополнительные визуальные эффекты в поддерживаемых играх. Для поддержания высокой производительности под нагрузкой предусмотрена пятиуровневая система охлаждения Ice Dome с кулером размером 30 х 30 х 3,5 мм. Скорость его вращения достигает 14 500 об/мин, воздушный поток – 0,94 CFM, а площадь теплоотвода через вентилятор — 1661 мм². Также система включает двойную испарительную камеру общей площадью 12 118 мм² и отдельный медный теплосъемник над процессором. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители UFS 4.1 емкостью до 1 Tb.

Кремний-углеродный аккумулятор Blue Ocean емкостью 9020 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт через порт USB Type-C 3.2 Gen 2. Для игр предусмотрены два линейных вибромотора с объемной тактильной отдачей, высокочувствительный гироскоп с частотой опроса 500 Hz и отдельный чип усиления сигнала Wi-Fi. Есть 13 Мп основная камера (запись видео 2160p), 8 Мп фронтальная (запись видео 1080p) и два симметричных стереодинамика. На задней панели расположена настраиваемая кольцевая RGB-подсветка с шестью визуальными эффектами. Планшет работает под управлением Android 17 с оболочкой OriginOS 7 HD. Габариты и вес: 197,36 х 126,25 х 5,74 мм, 298 гр.

Игровой центр Game Space объединяет мобильные, облачные и компьютерные игры. Для ПК-игр доступны два режима: локальный запуск совместимых проектов через встроенный эмулятор с авторизацией в Steam и потоковая передача изображения с компьютера.

Цены на iQOO Pad Ultra: 12/256 Gb — $968, 16/256 Gb — $1073, 16/512 Gb — $1192, 16 Gb/1 Tb — $1341. Планшет доступен в серебристом Star Armor Silver и черном End Shadow Black исполнении. Среди дополнительных аксессуаров – чехол с насадками для удобного хвата в играх и раздвижной контроллер G1. Предзаказы в Китае уже открылись, а продажи начнутся 15 октября.