Samsung представил премиальную линейку планшетов Galaxy Tab S12

Компания Samsung обновила свою премиальную линейку планшетов, презентовав серию Galaxy Tab S12. Линейка по-прежнему состоит из двух крупноформатных устройств, ключевыми особенностями которых стали сверхтонкие корпуса, передовые AMOLED-матрицы и глубокая интеграция интеллектуальных функций Galaxy AI.

Топовая модификация Galaxy Tab S12 Ultra оборудована 14,6-дюймовой панелью Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2960х1848 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью на уровне 1600 нит. Версия Galaxy Tab S12+ предлагает аналогичный по качеству экран, но с уменьшенными параметрами: диагональ составляет 12,6 дюйма при разрешении 2800х1752 пикселя. В обоих гаджетах реализована технология Vision Booster для оптимизации картинки под внешнее освещение, а за объемное звучание отвечает встроенная четырехканальная аудиосистема.

В качестве аппаратной основы используется 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9500, который также применялся в прошлом поколении. Для охлаждения инженеры компании разработали модернизированную трехмерную систему с испарительной камерой. Объем оперативной памяти у Galaxy Tab S12 Ultra составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителей – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Для Galaxy Tab S12+ предусмотрено 12 Gb оперативной памяти и накопители на 256 или 512 Gb.

Для Galaxy Tab S12 Ultra производитель заявляет до 23 часов автономной работы, а для Galaxy Tab S12+ — до 21 часа. Зарядка мощностью 45 Вт позволяет восполнить заряд примерно за 95 минут. Устройства поддерживают 5G, Wi-Fi 7 (S12 Ultra) или Wi-Fi 6E (S12+), Bluetooth 6.0, есть слот для расширения памяти картами microSD емкостью до 2 Tb. Старшая версия получила основную камеру на 13 и 8 Мп (главный датчик и ультраширокоугольный), а камера младшей модели имеет только один датчик на 13 Мп. Селфи-модули у новинок идентичные — это широкоугольные камеры на 12 Мп. Galaxy Tab S12 Ultra получил корпус толщиной 5,1 мм и весом 692 гр. в версии Wi-Fi, а S12+ — 5,3 мм и 553 гр. Оба планшета защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Программная часть построена на базе платформы Android 17 с интерфейсом One UI 9. Пользователям доступна продвинутая многозадачность Multi Window, позволяющая одновременно выводить на дисплей до трех приложений. Samsung обещает до семи поколений обновлений операционной системы и патчей безопасности.

Интеллектуальный пакет Galaxy AI предлагает пользователям инструмент «Ассистент для заметок», генерирующий выжимки из текстовых файлов, а штатный браузер Samsung способен анализировать открытые веб-вкладки и историю посещений, чтобы составить краткую сводку информации или найти ранее просмотренные источники.

Компания подняла стоимость обеих моделей на $200 по сравнению со стартовыми ценами прошлых лет. На рынке США базовая стоимость Samsung Galaxy Tab S12+ (12/256 Gb) начинается от $1199, а версия с накопителем на 512 Gb обходится в $1399. Ценник флагманского Samsung Galaxy Tab S12 Ultra в минимальном исполнении (12/256 Gb) установлен на отметке $1399, в то время как продвинутая модификация с 16 Gb/1 Tb обойдется покупателям в $1999. В европейском регионе прайс-лист стартует от €1329 за младшую модель и от €1569 за старшую. Продаваться новинки будут в сером и серебристом цветах корпуса. В комплект поставки также входит фирменное перо S Pen, а опционально доступны клавиатуры Pro Keyboard и Book Cover Keyboard Slim.

Официальный старт мировых продаж намечен на 7 октября.