Blizzard анонсировала Diablo V – тизер и некоторые подробности

На BlizzCon 2026 был анонсирован фэнтезийный ролевой экшен Diablo V, релиз которого состоится весной 2029 года. События игры развернутся примерно через сто лет после финала Diablo IV, в мире Санктуария, где победу одержал сам Диабло, меняющий реальность под себя. Разработчики представили короткий тизер, в котором показали павший Санктуарий. Авторы отметили, что игроки впервые окажутся в мире, который был окончательно покорен Диабло.

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Главным героем станет наследник королевства Вестмарш, которое захватил Диабло. Согласно синопсису, Владыка ужаса превратил страну в цитадель преисподней. В Diablo V не будет городов, так как по сюжету мир находится на грани гибели. Игрокам предстоит собрать караван, где получится пообщаться с персонажами, взять у них задания, поторговать и выбрать боевого спутника. Среди товарищей заявлены потерявшийся алчный гоблин и бывшая сестра Незримого ока.

Одна из ключевых особенностей Diablo V — процедурная генерация ландшафта, ключевых областей, монстров и наград. Разработчики объявили о возвращении Охотника на демонов и Монаха, а также анонсировали Чумного рыцаря — воина в тяжелых доспехах, заражающего поле боя хворью и мором, тем самым подпитывая свои силы. Диабло в игре предстанет полноценным персонажем, он будет активно влиять на мир вокруг себя. Разработчики также сообщили о возвращении сетов снаряжения и пообещали «глубокую систему ремесла», вдохновленную механиками Lord of Hatred, рунами и рунными словами из Diablo II.

Кроме того, глава Blizzard Джоанна Фэрис объявила о том, что Diablo получит анимационный сериал, производством которого занимается Netflix.