Xiaomi Pad 9 Pro Max — мощный флагманский планшет для профессионального использования

На презентации Xiaomi, помимо складного смартфона 18 Fold, был представлен флагманский планшетный компьютер Pad 9 Pro Max. Модель ориентирована на профессиональное использование.

Xiaomi Pad 9 Pro Max оснащен 13,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3408х2272 пикселя, соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 144 Hz. Пиковая яркость достигает 1000 нит. Заявлена 12-битная глубина цвета и поддержка HDR 10, HDR Vivid и Dolby Vision. Будет доступна версия Nano Soft Light с матовым антибликовым покрытием.

Планшет построен на базе нового 10-ядерного 3-нм процессора Xring O3 собственной разработки компании. Отмечается что многопоточная производительность и графика платформы приближаются к уровню Apple M5. В бенчмарке AnTuTu планшет набирает 5,61 млн. баллов, что заметно больше остальных Android-планшетов.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 12 000 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, порт USB-C 3.2 Gen 2, основная камера 50 Мп (4K@60fps), фронтальная на 32 Мп (1080p@30fps), 8 динамиков с максимальной выходной мощностью 68,5 дБ и поддержкой Dolby Atmos, 6 микрофонов и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты и вес: 296,2 х 203,08 х 5,67 мм, 645/653 г (матовый/глянцевый). Работает устройство под управлением HyperOS 4 с режимом ПК и пакетом офисных приложений WPS, адаптированных под использование на планшете. Версия с поддержкой сотовой сетей не предусмотрена. Клавиатура и стилус докупаются отдельно.

Необычной функцией стал видеовход DisplayPort. Через USB-C 3.2 Gen 2 планшет способен принимать видеосигнал от другого устройства и работать как 13,3-дюймовый внешний дисплей. Достаточно одного кабеля, чтобы превратить планшет во второй экран для ноутбука или игровую панель для консоли.

Цены на Xiaomi Pad 9 Pro Max: 8/256 Gb — $710, 12/256 Gb — $785, 16/256 Gb — $860, 12/512 Gb — $900, 16/512 Gb — $975, 16/512 Gb Nano Soft Light — $1020, 16 Gb/1 Tb Nano Soft Light — $1170.