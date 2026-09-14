Приложение Gemini стало доступно для Windows

Компания Google выпустила полноценное приложение Gemini для Windows 11 и Windows 10. Ранее приложение было доступно на Android, iOS и macOS, теперь ее поддерживает также операционная система от Microsoft.

Gemini для Windows выступает дополнением к привычным для пользователей рабочим инструментам и повседневным программам, предлагая быструю помощь по разным вопросам без отрыва от работы. Например, если требуется быстро проверить факты в документе или придумать заголовки к слайдам в презентации, пользователь может получить необходимую помощь в оперативном режиме и быстро вернуться к работе.

Приложение позволяет выполнять многошаговые задачи через ИИ-агента Gemini Spark (только для подписок Google AI Pro и Google AI Ultra). ИИ-ассистент может составить черновую сводку материалов проекта, проанализировав информацию в сервисах Google, включая Gmail, Drive, Docs и Calendar. Его можно попросить найти детали, потерявшиеся в переписке, пересказать общий документ или сопоставить заметки со встреч.

Через приложение можно генерировать изображения для презентаций с помощью модели Nano Banana, а также создавать видеоролики при помощи подключенной к платформе Gemini Omni. Разработчики заверяют, что приложение Gemini для Windows работает незаметно и не замедляет работу компьютера.

Все желающие уже могут скачать программу на официальном сайте Google, а по умолчанию для быстрого вызова Gemini используется комбинация клавиш Alt + Space.