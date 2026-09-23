Motorola Signature 27 – первый флагман на базе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

На конференции Snapdragon Summit компания Motorola показала флагманский смартфон Signature 27, который первым получил новейший 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Конструкция системы охлаждения включает испарительную камеру, медную сетку, жидкий металл и термогель с добавлением алмазной крошки. Полностью характеристики смартфона компания пока не раскрыла.

Первое, что бросается в глаза – нестандартный дизайн задней панели. Motorola использовала П-образную схему расположения объективов и вспышки. Характеристики камеры известны лишь частично: главный сенсор на 50 Мп Sony LYTIA 910 с поддержкой LOFIC. Такой же модуль используется в Vivo X500 Pro Max, где он обеспечивает 17 ступеней динамического диапазона. Второй известный модуль — это перископический объектив на 200 Мп. Третий модуль, очевидно, окажется широкоугольным, а назначение четвертого объектива пока неизвестно. Смартфон оснащен продвинутой системой оптической стабилизации с ИИ-движком Video Enhancement Engine для улучшения цветопередачи в реальном времени и углом компенсации 3,5°.

За качественный звук отвечают решения Bang & Olufsen — у Motorola партнерское соглашение с производителем аудиотехники.

Motorola Signature 27 будет доступен в цветах Pantone: «угольно-дымчатом» и «оливковом» исполнении, причем с имитациями разных видов ткани. Когда и по какой цене смартфон поступит в продажу, не сообщили.