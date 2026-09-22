Флагманский смартфон OPPO Find X10 Pro Max первый в мире получил систему из трех камер по 200 Мп

Компания OPPO представила в Китае флагманский смартфон Find X10 Pro Max, который позиционируется как инструмент для профессиональной мобильной съемки видео. Аппарат получил продвинутую систему камер, разработанную совместно с Hasselblad. Это первый в мире смартфон сразу с тремя камерами с разрешением 200 Мп каждая.

В набор основной камеры входит главный модуль (Samsung ISOCELL HPC, 1/1,3 дюйма, f/1.5, ЭФР 24 мм, OIS (CIPA 6.5), запись видео 4320p@30fps/2160p@120fps). Заявлена поддержка 17 ступеней динамического диапазона. По словам производителя, камера должна хорошо справляться со сложным светом — от закатного неба до ночных вывесок. За обработку отвечает технология DeepPix: больше деталей в тенях и более естественная передача света без ощущения чрезмерной программной обработки. Второй модуль сверхширокоугольный (1/1,56″, ЭФР 13 мм, f/2,2, автофокус, угол обзора 124°, запись видео 4320p@30fps/2160p@120fps). Третий — перископический объектив (1/1,56″, ЭФР 70 мм, f/2,1, автофокус, OIS (CIPA 7.5), 3-кратный оптический зум, запись видео 4320p@30fps/2160p@120fps). Его также можно использовать для макросъемки с расстояния от 10 см.

За цветопередачу дополнительно отвечает 3-Мп сенсор Danxia второго поколения. Все три камеры поддерживают запись 8K Log. Поддержка режима Open Gate позволяет снимать с полным полем сенсора, а уже затем выбирать горизонтальное или вертикальное кадрирование. Это будет полезно, если один ролик нужен и в обычном формате, и для коротких видео в соцсетях. Также заявлена нативная поддержка Blackmagic Camera и Dolby Vision. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2,0, ЭФР 18 мм, автофокус, запись видео 2160p@60fps). В итоге суммарное разрешение всех сенсоров достигает 653 Мп. Дополнительно к смартфону можно подключить фирменный телеконвертер Hasselblad, который устанавливается поверх перископической камеры. С ним эквивалентный диапазон фокусных расстояний достигает 230-4600 мм. Предусмотрена система аксессуаров TILTA Khronos. К ней можно подключать ND-фильтры, ручной привод фокусировки, дополнительное охлаждение и внешний накопитель.

Остальные технические характеристики тоже на высоте. OPPO Find X10 Pro Max оснащен 10-битным 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой обновления от 1 до 144 Hz, частотой сенсорного слоя 288 Hz и пиковой яркостью 2000 нит. ШИМ-регулирование на 3840 Hz. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Для обработки изображения используется отдельный чип P3. Смартфон построен на базе топового 2-нм процессора MediaTek Dimensity 9600 Pro с графикой Mali G2-Ultra NX. Для отвода тепла используется система охлаждения Glacier с крупной испарительной камерой. Предусмотрено 12 или 16 Gb ОЗУ LPDDR5X и накопители UFS 4.1 емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8000 мАч, по заявлениям OPPO, обеспечивает шесть часов непрерывной записи 4K-видео с частотой 60 fps. Поддерживаются проводная зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт, беспроводная зарядка на 50 Вт и обратная беспроводная зарядка на 10 Вт. В оснащение смартфона также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB Type-C 3.2 Gen 1, два слота nano-SIM, симметричные стереодинамики и фирменный вибромотор Bionic Haptic Motor Pro. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Корпус сертифицирован по стандартам IP66/68/69. IP66, IP68 и IP69. Смартфон также получил пятизвездочный рейтинг SGS Switzerland за устойчивость к падениям и ударам. Работает аппарат под управлением Android 17 с оболочкой ColorOS 17. Габариты и вес: 161,32 х 76,57 х 8,4 мм, 235 гр.

Цены: 12/256 Gb — $1015, 12/512 Gb — $1120, 16/512 Gb — $1195, 16 Gb/1 Tb — $1344. OPPO Find X10 Pro Max будет доступен в трех расцветках корпуса. Предзаказ уже открыт, открытые продажи начнутся 24 сентября. Пока что смартфон будет продаваться только в Китае, но компания уже официально подтвердила, что Find X10 Pro Max выйдет на глобальном рынке.