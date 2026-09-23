Nar поддержал показ документального фильма на тему инклюзии

Выгодный мобильный оператор Nar в связи с Международным днем жестовых языков, отмечаемым 23 сентября, оказал поддержку переводу на азербайджанский жестовый язык документального фильма «Все тела говорят», реализованного организацией DanceAbility Azerbaijan. В документальном фильме отражены деятельность проекта «Все тела говорят» в 2024–2026 годах и личный опыт его участников. Показ фильма состоялся при поддержке кинотеатра «CineMastercard», расположенного в торговом центре «Gənclik Mall».

Выступая на мероприятии, генеральный директор Nar Озгюр Генч отметил: “Представление показанного сегодня фильма на азербайджанском жестовом языке выводит на первый план доступность еще один важный аспект инклюзивности. Ведь инклюзивное общество должно не только создавать условия для участия каждого, но и обеспечивать равный доступ к информации и культуре”. Затем руководитель DanceAbility Azerbaijan Нигар Султанова и генеральный директор сети кинотеатров CineMastercard Заур Дарабзаде, выступив на мероприятии, подчеркнули значение проекта для формирования инклюзивного общества и поддержки равноправного участия людей с инвалидностью в общественной жизни.

Отметим, что в текущем этапе проекта «Все тела говорят», стартовавшем в декабре 2025 года, приняли участие 311 человек. Из них 102 люди с инвалидностью, а 209 люди без инвалидности. Инициатива направлена на укрепление инклюзивного общества и повышение общественной осведомленности о вопросах инвалидности посредством содействия совместной деятельности людей с инвалидностью и без нее. С этой целью были организованы танцевальные занятия, встречи с представителями сообщества, мастер-классы и другие совместные мероприятия. Желающие принять участие в проекте могут подать заявку по ссылке для регистрации или связаться по WhatsApp: (+994 77 282 88 80).