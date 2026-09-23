Qualcomm представил мобильные процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Elite Extreme Gen 6

Компания Qualcomm представила мобильные платформы Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 для смартфонов премиального уровня. Оба чипа построены по 2-нм техпроцессу и используют ядра Qualcomm Oryon. Архитектура CPU включает два Prime-ядра с частотой до 5 GHz и шесть производительных ядер с частотой до 4 GHz, а объем Oryon Flex Cache составляет 16 Mb. При этом за счет оптимизаций экстремальная версия обеспечивает 13% прироста вычислительной мощности процессора по сравнению с прошлым поколением, тогда как базовая модель предлагает 10% прироста. В целом новое поколение демонстрирует снижение энергопотребления процессора на 37%, общее ускорение графики на 44% при росте ее эффективности на 40%, а также увеличение производительности на ватт на 33%.

Обе платформы получили поддержку до 24 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR6 и флеш-накопителей стандарта UFS 5.0, портов USB 3.1 Gen 2, дисплеев 4K @ 120 Hz и QHD+ @ 240 Hz, а также камер с разрешением до 320 Мп. За связь в чипсетах отвечает новейший модем Qualcomm X105, поддерживающий сети 5G Advanced, прямое подключение к спутниковой связи, а также стандарты беспроводной передачи данных Wi-Fi 8 и Bluetooth 6.0.

Главные отличия Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 от базовой версии заключаются в графических возможностях, подсистеме искусственного интеллекта и работе с мультимедиа.

Графический сегмент

Extreme-версия оснащена 18 Mb выделенной памяти графического процессора против 12 Mb у базового чипа. Кроме того, она эксклюзивно получила уникальные матричные ядра для обработки ИИ-графики и поддержку технологии Adreno Neural Fusion, которая позволяет масштабировать разрешение и генерировать кадры в играх с помощью нейросетей, снижая энергопотребление графики на 40%. Базовая модель этой технологии лишена.

Область искусственного интеллекта

Нейропроцессор (NPU) Extreme-версии имеет на 50% больше выделенной памяти по сравнению со стандартным объемом базовой модели. Это наделяет чипсет способностью локально запускать сложные ИИ-модели Mixture of Experts объемом более 30 млрд. параметров, работающие на 35% быстрее предшественников.

Сфера обработки видео и мультимедиа

Extreme-версия обеспечивает четырехкратный прирост пропускной способности. Смартфоны на ее базе способны записывать видеоматериалы в разрешении 8K при 60 кадрах в секунду или 4K при 240 кадрах в секунду, а также аппаратно поддерживают профессиональный монтажный кодек APV и декодирование формата H.266. Возможности базового чипа ограничены съемкой в 8K при 30 кадрах в секунду или 4K при 120 кадрах в секунду без поддержки кодека APV и формата H.266.

Первые смартфоны на базе процессоров поступят в продажу до конца 2026 года.