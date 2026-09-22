Представлены флагманы OPPO Find X10 и Find X10 E

Помимо смартфона Find X10 Pro Max компания OPPO представила еще две модели новой флагманской линейки Find X10. Базовый Find X10 и его упрощенная версия Find X10 E выполнены в схожем дизайне, но различаются практически по всем ключевым характеристикам.

OPPO Find X10 оснащен плоским 10-битным 6,59-дюймовым LTPO OLED-экраном Tianma N1 с разрешением 2768 × 1272 пикселей. Частота обновления регулируется в диапазоне 1-120 Hz и в отдельных сценариях может повышаться до 144 Hz. Частота опроса сенсорного слоя составляет 240 Hz, ШИМ-регулировка — 3840 Hz. Максимальная яркость достигает 2000 нит. Экран охватывает 95% цветового пространства BT.2020. По заявлению производителя, новое светодиодное покрытие снижает долю вредного синего света. Смартфон работает на 3-нм процессоре MediaTek Dimensity 9600M с графикой ARM G1-Ultra. Установлена оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1.

Основная камера Hasselblad включает три датчика и спектральный сенсор. Главный модуль на 200 Мп (Samsung HPE, 1/1.4″, f/1.6, ЭФР 23 мм, OIS CIPA 6.0), сверхширокоугольный объектив на 50 Мп (f/2.0, ЭФР 15 мм, угол обзора 120°, автофокус), перископный объектив на 200 Мп (Samsung HP5, 1/1.56″, f/2.6, ЭФР 65 мм, оптический зум 2.8х, OIS CIPA 7.0) и 3,2 Мп спектральный сенсор Danxia 2 (f/2,4). Система использует 24 спектральных канала и рассчитана на работу с динамическим диапазоном до 15 ступеней. Камера может записывать видео вплоть до 8K@30fps. Поддерживаются 10-битная запись Log и режим Open Gate с использованием большей площади сенсора. Для Open Gate доступны фокусные расстояния 0,6×, 1× и 2,8×. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (Samsung JN5, f/2.0, ЭФР 18 мм, автофокус, запись видео 4К@60/30fps). Аккумулятор имеет емкость 8000 мА·ч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт. Габариты и вес: 156.51 х 74.29 x 8.35 мм, 216 гр.

OPPO Find X10 E получил плоский 10-битный 6,59-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 2760 × 1256 пикселей. Экран поддерживает частоты 60/90/120 Hz, частоту опроса сенсорного слоя 240 Hz и ШИМ 3840 Hz. Максимальная яркость достигает 1800 нит. В основе смартфона лежит 3-нм процессор прошлого поколения Dimensity 9500s с графикой Immortalis-G925. Также предусмотрена оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1.

Основная камера Hasselblad состоит из трех датчиков по 50 Мп: главный (1/1.4″, f/1.6, ЭФР 23 мм, OIS), сверхширокоугольный модуль (f/2,0, ЭФР 15 мм, угол обзора 120°, автофокус) и перископный объектив W-типа (1/1.95″, f/2.6, ЭФР 73 мм, оптический зум 3.2х, OIS). Спектрального сенсора Danxia 2, как у Find X10, у этой модели нет. Камера может записывать видео запись видео 4К@60/30fps. Есть система обработки изображения Hasselblad, LUMO Palette, естественные цветовые профили Hasselblad, профессиональный портретный режим и XPAN. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (f/2.4, ЭФР 21 мм, запись видео 4К@60/30fps). Емкость аккумулятора составляет 7025 мА·ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт. Габариты и вес: 156.98 х 73.93 х 7.99 мм, 203 гр.

Обе модели поддерживают 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, ИК-порт, GPS, NFC, порт USB-C, две nanoSIM-карты и стереодинамики. Корпуса имеют пыле- и влагозащиту IP66/IP68/IP69. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Оба смартфона работают под управлением Android 17 с оболочкой ColorOS 17.

Цены на OPPO Find X10: 12/256 Gb — $821, 12/512 Gb — $896, 16/512 Gb — $971, 16 Gb/1 Tb — $1120. Смартфон выпускается в голубом, оранжевом и светло-титановом цветах корпуса. Цены на OPPO Find X10 E: 12/256 Gb — $747, 16/512 Gb — $821. Аппарат предлагается в голубом и светло-титановом цветах. Продажи в Китае стартуют уже 24 сентября, дата международного релиза пока не объявлена.