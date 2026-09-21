Представлены Vivo X500 Pro и X500 Pro Max — 2-нм чип Dimensity 9600 Pro и камера Zeiss нового поколения

В Китае состоялась презентация новой флагманской линейки смартфонов Vivo X500, в которую вошли три модели: базовая X500 и две Pro-версии. В этой новости мы расскажем о моделях X500 Pro и X500 Pro Max, которые являются наследниками прошлогодних X300 и X300 Pro соответственно.

Смартфоны почти не изменились внешне, они сохранили плоские экраны и крупный круглый блок камер с рифленым ободком. Акцент в устройствах традиционно сделан на камерах — новинки получили усовершенствованные системы Zeiss. Кроме того, Vivo X500 Pro и X500 Pro Max стали первыми в мире смартфонами на базе нового 2-нм восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 9600 Pro (до 4,55 GHz). За графику отвечает ускоритель Mali G2 Ultra NX. X500 Pro оснащается 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 емкостью до 1 Tb. X500 Pro Max доступен с 12 или 16 Gb ОЗУ LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 до 1 Tb.

Обе модели получили дисплеи на новом люминесцентном материале Q11, разработанном совместно с BOE. X500 Pro оборудован 6,36-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2660×1216 пикселей и пиковой яркостью 4500 нит, а X500 Pro Max оснащен 6,85-дюймовой LTPO OLED-панелью с разрешением 3168×1440 пикселей и пиковой яркостью 5000 нит. Производитель отмечает, что X500 Pro Max первым в мире получил экран Q11 Zeiss Master Color Screen с разрешением 2K. Дисплеи смартфонов поддерживают адаптивную частоту обновления 1-144 Hz, ШИМ-частоту 2160 Hz, Dolby Vision, HDR10+ и 100% DCI-P3. Поддерживается технология круговой поляризации Circular Polarization 2.0, также имеется сертификат SGS, подтверждающий низкий уровень синего излучения для защиты глаз.

Основная камера смартфонов тройная. Два модуля одинаковые: главный на 50 Мп (Sony LYTIA L910, 1/1.28″, f/1.57, OIS (CIPA 7.0) и сверхширокоугольный также на 50 Мп (ISOCELL JN5, 1/2.76″, f/2.0, автофокус). Главный модуль построен на базе нового сенсора BlueTouch 900 с технологией LOFIC, который обеспечивает динамический диапазон до 17 EV, что особенно важно при съемке в сложных условиях освещения. Сенсор работает в связке с объективом Zeiss Ultra-Dynamic и обновленной системой Vivo VCS 4.0. Применяется покрытие Zeiss T* и специальное синее стекло с глубоким поглощением синего спектра.

Различие заключается в телеобъективах. В X500 Pro установлен 64 Мп перископический модуль ZEISS APO (Sony LYT-610, 1/2″, f/2.52, оптический зум 3.5х, ЭФР 85 мм, OIS (CIPA 7.0), макро от 18 см). Смартфон также поддерживает внешний телеобъектив ZEISS Telephoto Extender Gen 2 с эквивалентным фокусным расстоянием 200 мм. X500 Pro Max получил 200 Мп перископический модуль ZEISS APO (Samsung HPB, 1/1.4″, f/2.67, оптический зум 3,5х, ЭФР 85 мм, OIS (CIPA 7.0), макро от 15 см). Для смартфона предусмотрены телеобъективы ZEISS Telephoto Extender Gen 2 на 200 мм и Gen 2 Ultra на 400 мм. Основная камера X500 Pro Max дополнительно оснащена стабилизацией с физическим отклонением до 3°.

Оба смартфона умеют записывать видео 4K@240/120/60/30/24fps и поддерживают кинематографический портретный режим. Система обработки изображений включает два фирменных чипа – V3+ и VS1. Для отснятого материала предусмотрено официальное цветовое преобразование DaVinci, а также возможность предварительно видеть на экране результат в профилях HLG или Rec.709 во время записи Log. Фронтальная камера у обеих моделей одинаковая: 50 Мп (ISOCELL JN1, 1/2.76″, f/2.0, HDR, автофокус).

Емкость аккумулятора составляет 6510 мАч у X500 Pro и 8000 мАч у X500 Pro Max. Обе модели поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную на 40 Вт и обратную беспроводную зарядку. В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт, GPS, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, стереодинамики, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита IP68/69. Устройства работают под управлением Android 17 с фирменной оболочкой OriginOS 7.

Палитра расцветок обеих моделей включает белый, оранжевый, серый и черный вариант, причем три первых имеют стеклянные крышки, а черный – стеклопластиковую. Толщина и вес смартфонов зависят от расцветки корпуса. Габариты и вес X500 Pro: 151.78 x 71.92 x 7.95/8.12 мм (черный/прочие), 192/197 гр. X500 Pro Max: 163.32 x 76.82 x 7.95/8.12 мм (черный/прочие), 225/229 гр.

Цены на Vivo X500 Pro в Китае: 12/256 Gb — $970, 12/512 Gb — $1120, 12 Gb/1Tb — $1269. Vivo X500 Pro Max: 12/256 Gb — $1045, 12/512 Gb — $1195, 16/512 Gb — $1269, 12 Gb/1Tb — $1344, 16 Gb/1024 Tb (спутниковая связь) — $1941. О международном релизе будет объявлено позже.