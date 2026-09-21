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Представлены Vivo X500 Pro и X500 Pro Max — 2-нм чип Dimensity 9600 Pro и камера Zeiss нового поколения

Vivo X500 Pro X500 Pro Max

В Китае состоялась презентация новой флагманской линейки смартфонов Vivo X500, в которую вошли три модели: базовая X500 и две Pro-версии. В этой новости мы расскажем о моделях X500 Pro и X500 Pro Max, которые являются наследниками прошлогодних X300 и X300 Pro соответственно.

Vivo X500 Pro X500 Pro Max

Смартфоны почти не изменились внешне, они сохранили плоские экраны и крупный круглый блок камер с рифленым ободком. Акцент в устройствах традиционно сделан на камерах — новинки получили усовершенствованные системы Zeiss. Кроме того, Vivo X500 Pro и X500 Pro Max стали первыми в мире смартфонами на базе нового 2-нм восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 9600 Pro (до 4,55 GHz). За графику отвечает ускоритель Mali G2 Ultra NX. X500 Pro оснащается 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 емкостью до 1 Tb. X500 Pro Max доступен с 12 или 16 Gb ОЗУ LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 до 1 Tb.

Обе модели получили дисплеи на новом люминесцентном материале Q11, разработанном совместно с BOE. X500 Pro оборудован 6,36-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2660×1216 пикселей и пиковой яркостью 4500 нит, а X500 Pro Max оснащен 6,85-дюймовой LTPO OLED-панелью с разрешением 3168×1440 пикселей и пиковой яркостью 5000 нит. Производитель отмечает, что X500 Pro Max первым в мире получил экран Q11 Zeiss Master Color Screen с разрешением 2K. Дисплеи смартфонов поддерживают адаптивную частоту обновления 1-144 Hz, ШИМ-частоту 2160 Hz, Dolby Vision, HDR10+ и 100% DCI-P3. Поддерживается технология круговой поляризации Circular Polarization 2.0, также имеется сертификат SGS, подтверждающий низкий уровень синего излучения для защиты глаз.

Vivo X500 Pro X500 Pro Max

Основная камера смартфонов тройная. Два модуля одинаковые: главный на 50 Мп (Sony LYTIA L910, 1/1.28″, f/1.57, OIS (CIPA 7.0) и сверхширокоугольный также на 50 Мп (ISOCELL JN5, 1/2.76″, f/2.0, автофокус). Главный модуль построен на базе нового сенсора BlueTouch 900 с технологией LOFIC, который обеспечивает динамический диапазон до 17 EV, что особенно важно при съемке в сложных условиях освещения. Сенсор работает в связке с объективом Zeiss Ultra-Dynamic и обновленной системой Vivo VCS 4.0. Применяется покрытие Zeiss T* и специальное синее стекло с глубоким поглощением синего спектра.

Различие заключается в телеобъективах. В X500 Pro установлен 64 Мп перископический модуль ZEISS APO (Sony LYT-610, 1/2″, f/2.52, оптический зум 3.5х, ЭФР 85 мм, OIS (CIPA 7.0), макро от 18 см). Смартфон также поддерживает внешний телеобъектив ZEISS Telephoto Extender Gen 2 с эквивалентным фокусным расстоянием 200 мм. X500 Pro Max получил 200 Мп перископический модуль ZEISS APO (Samsung HPB, 1/1.4″, f/2.67, оптический зум 3,5х, ЭФР 85 мм, OIS (CIPA 7.0), макро от 15 см). Для смартфона предусмотрены телеобъективы ZEISS Telephoto Extender Gen 2 на 200 мм и Gen 2 Ultra на 400 мм. Основная камера X500 Pro Max дополнительно оснащена стабилизацией с физическим отклонением до 3°.

Оба смартфона умеют записывать видео 4K@240/120/60/30/24fps и поддерживают кинематографический портретный режим. Система обработки изображений включает два фирменных чипа – V3+ и VS1. Для отснятого материала предусмотрено официальное цветовое преобразование DaVinci, а также возможность предварительно видеть на экране результат в профилях HLG или Rec.709 во время записи Log. Фронтальная камера у обеих моделей одинаковая: 50 Мп (ISOCELL JN1, 1/2.76″, f/2.0, HDR, автофокус).

Vivo X500 Pro
Vivo X500 Pro

Емкость аккумулятора составляет 6510 мАч у X500 Pro и 8000 мАч у X500 Pro Max. Обе модели поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную на 40 Вт и обратную беспроводную зарядку. В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт, GPS, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, стереодинамики, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита IP68/69. Устройства работают под управлением Android 17 с фирменной оболочкой OriginOS 7.

Vivo X500 Pro Max

Палитра расцветок обеих моделей включает белый, оранжевый, серый и черный вариант, причем три первых имеют стеклянные крышки, а черный – стеклопластиковую. Толщина и вес смартфонов зависят от расцветки корпуса. Габариты и вес X500 Pro: 151.78 x 71.92 x 7.95/8.12 мм (черный/прочие), 192/197 гр. X500 Pro Max: 163.32 x 76.82 x 7.95/8.12 мм (черный/прочие), 225/229 гр.

Цены на Vivo X500 Pro в Китае: 12/256 Gb — $970, 12/512 Gb — $1120, 12 Gb/1Tb — $1269. Vivo X500 Pro Max: 12/256 Gb — $1045, 12/512 Gb — $1195, 16/512 Gb — $1269, 12 Gb/1Tb — $1344, 16 Gb/1024 Tb (спутниковая связь) — $1941. О международном релизе будет объявлено позже.

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