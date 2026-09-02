Бюджетный POCO X8 оснащен аккумулятором на 8340 мАч

Кроме флагманских смартфонов POCO F9 Pro и F9 Ultra на международном рынке был представлен бюджетный POCO X8. Это базовая модель семейства X8, которая во многом повторяет глобальную версию Redmi Note 17 Pro — главным упрощением стала камера.

Корпус POCO X8 полностью выполнен из пластика, задняя панель получила характерный для бренда дизайн с геометрическим разделением поверхности и крупным блоком камер. Главной особенностью смартфона стал кремний-углеродный аккумулятор на 8340 мАч, а в версии для Индии — на 9000 мАч. По данным производителя, он рассчитан более чем на два дня работы, а после 1600 циклов зарядки сохраняет не менее 80% первоначальной емкости. Заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 67 Вт и обратной зарядки на 22,5 Вт.

POCO X8 оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 × 1280 пикселей, частотой обновления до 120 Hz и частотой сенсорного слоя 240 Hz. Панель поддерживает 12-битную глубину цвета и цветовое пространство DCI-P3. Пиковая яркость достигает 3200 нит, а частота ШИМ-регулировки составляет 3840 Hz. Экран защищает стекло Gorilla Glass Victus 2.

За производительность смартфона отвечает 4-нм процессор Snapdragon 6s Gen 4, графика — Adreno 710. Объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 6, 8 или 12 Gb, емкость накопителя — 128 Gb (UFS 2.2) или 256 Gb (UFS 3.1) в зависимости от конфигурации. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (1/2,76″, f/1,8, OIS) и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп (1/3,1″, f/2,4). Предусмотрен специальный режим подводной съемки. Управлять камерой под водой можно физическими клавишами, а после выхода из режима смартфон использует вибрацию динамиков для удаления оставшейся внутри воды.

Смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB Type-C, поддержку двух SIM-карт, стереодинамики, полную защиту IP66/68/69/69K и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Работает аппарат под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Габариты составляют 163,45 × 78,27 × 8,6 мм, вес – 223 гр.

Цены на POCO X8: 6/128 Gb – $269, 8/256 Gb – $299, 12/256 Gb – $349. В Европе модель с 8/256 Gb предлагается по цене €319, а версия 12/256 Gb – за €359.Доступные цвета: черный, белый и оранжевый. Продажи начнутся в течение сентября.