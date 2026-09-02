QNAP запустил myQNAPcloud Storage Business — облачную платформу для совместной работы бизнес-команд

Компания QNAP Systems объявила о запуске myQNAPcloud Storage Business Beta — облачной платформы, ориентированной на совместную работу корпоративных команд. Новое решение объединяет персональные рабочие пространства сотрудников и общие командные хранилища, позволяя компаниям централизованно управлять корпоративными данными и доступом к ним.

Запуск myQNAPcloud Storage Business демонстрирует дальнейшее развитие стратегии QNAP: компания последовательно выходит за рамки традиционного подхода к NAS как локальной системы хранения и формирует собственную экосистему в направлении hybrid cloud и cloud collaboration. Облако в данном случае становится не просто дополнительным местом для резервного хранения файлов, а полноценной рабочей средой, связанной с существующей инфраструктурой организации.

Ключевым элементом платформы является единое пространство для работы с данными. Каждый сотрудник получает персональное хранилище, а общие командные пространства позволяют обмениваться файлами и организовывать совместную работу между сотрудниками и подразделениями. При этом администратор получает централизованный контроль над использованием хранилища, правами доступа и принадлежностью данных.

QNAP делает акцент и на корпоративной защите информации. myQNAPcloud Storage Business поддерживает серверное шифрование, WORM (Write Once, Read Many), гибкие права доступа, версионирование файлов, мониторинг активности и правила управления жизненным циклом данных. Это позволяет объединить удобство облачной работы с механизмами контроля, которые необходимы бизнесу при работе с критически важной информацией.

Отдельное внимание уделено интеграции с экосистемой Microsoft. Платформа поддерживает Microsoft 365 для веба, благодаря чему пользователи могут открывать и редактировать документы Word, Excel и PowerPoint непосредственно в браузере, не загружая их предварительно на локальное устройство.

При этом QNAP ориентируется не только на стандартные офисные документы. Платформа позволяет передавать и предоставлять общий доступ к файлам объемом до 5 ТБ, что делает ее актуальной для медиапроизводства, инженерных проектов и других сценариев, где требуется работа с большими массивами данных.

Модель масштабирования также рассчитана на корпоративное использование: каждая пользовательская лицензия предоставляет 2 ТБ облачного пространства, а организация может увеличивать общий объем хранилища путем приобретения дополнительных лицензий. Минимальная конфигурация начинается с трех пользователей. Например, для получения 20 ТБ пространства компания может приобрести 10 лицензий по 2 ТБ, даже если сервисом непосредственно пользуется меньшее количество сотрудников. Администраторы при этом получают централизованный контроль над использованием хранилища, правами доступа и принадлежностью файлов.

«Через год после официального запуска myQNAPcloud Storage мы получили значительный спрос со стороны клиентов на модель подписки, ориентированную на команды, и рады представить ее сегодня», — заявила Вивиан Луо (Vivian Luo), Product Manager QNAP. По ее словам, новый сервис позволяет развивать традиционную для QNAP концепцию, в которой NAS остается основой инфраструктуры, а облако превращается в платформу для защиты данных и удобной совместной работы.

Таким образом, myQNAPcloud Storage Business становится очередным шагом QNAP от производителя сетевых систем хранения к поставщику комплексной hybrid cloud-инфраструктуры для бизнеса, объединяющей локальные ресурсы, облачное хранение, совместную работу и централизованный контроль над корпоративными данными.