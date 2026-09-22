Представлен базовый Vivo X500: новый стандарт для флагманов 2026 года

Компания Vivo, кроме двух Pro-версий новой флагманской линейки смартфонов X500, представила более доступную базовую модель, которая по своим возможностям практически не уступает старшим моделям, но при этом стоит дешевле.

Vivo X500 получил плоский дисплей, алюминиевую рамку и стеклянную заднюю панель с крупным круглым блоком камер. Смартфон оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750 × 1260 пикселей, частотой обновления до 144 Hz и поддержкой 1,07 млрд цветов. Матрица не LTPO, поэтому частота переключается только в пределах от 30 до 144 Hz. Панель поддерживает пиковую яркость до 4000 нит. Под экраном установлен ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев.

В основе Vivo X500 лежит 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9600M — разогнанной версией Dimensity 9500. За графику отвечает ускоритель ARM G1-Ultra. Платформа поддерживает локальную работу моделей Gemini Nano 4 и Qwen 3.5 Omni 4B. Смартфон выпускается только с 12 Gb четырехканальной оперативной памяти LPDDR5X Ultra. Емкость накопителя UFS 4.1 составляет 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Как и в Pro-версиях, главный упор в базовой модели сделан на камеры. Основная состоит из трех датчиков: главный на 50 Мп (Sony LYTIA-828, 1/1,28″, f/1,68, ЭФР 23 мм, OIS, CIPA 5.5 и покрытие ZEISS T*), сверхширокоугольный модуль также на 50 Мп (1/2,76″, f/2,0, ЭФР 15 мм, автофокус) и перископический объектив на 64 Мп (Sony Lytia 610, 1/2″, f/2,55, ЭФР 72 мм, 3,1-кратный оптический зум, Zeiss APO, OIS, CIPA 5.5). Смартфон умеет записывать видео при 4K@120fps с 10-битным Log и HLG. Отдельно Vivo переработала режим Live Photo: X500 поддерживает нативные 8K Live и 4K Cinematic Live с кинематографическими цветовыми стилями. Для обработки изображений и видео используются фирменные чипы VS1+ и V3+. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (1/2,76″, f/2,0, угол обзора 92°, автофокус). Vivo X500 также, как и Pro-версии, получил поддержку фирменных фотоаксессуаров. Смартфон совместим с телеконвертером ZEISS Telephoto Extender Gen 2, который обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 200 мм.

Емкость аккумулятора составляет 7500 мАч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 40 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт, GPS, порт USB Type-C 3.2, две nanoSIM и стереодинамики. Корпус соответствует классам защиты IP68 и IP69. Устройства работают под управлением Android 17 с фирменной оболочкой OriginOS 7. Габариты и вес: 157,01 × 74,49 × 8,15 мм, 211 гр. (213 гр. в черном цвете).

Цены в Китае на Vivo X500: 12/256 Gb — $821, 12/512 Gb — $895, 12 Gb/1Tb — $1045. Смартфон будет доступен в белом, розовом, сером и черном цветах корпуса. Продажи начнутся 24 сентября. Цены и сроки выхода смартфона за пределами Китая пока не объявлены.