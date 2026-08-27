Redmi Note 17 Pro и Pro Max с емкими аккумуляторами получили глобальные версии

Компания Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max на глобальном рынке. За исключением емкости аккумулятора, глобальная версия Redmi Note 17 Pro получила минимум отличий от китайской: небольшие изменения в камерах, а белая расцветка заменена на текстурированную оранжевую. Redmi Note 17 Pro Max, помимо увеличенной батареи, получил современный процессор, улучшенные камеры и более мощную зарядку.

Характеристики экрана у моделей одинаковые, за исключением того, что дисплей Pro Max получил поддержку HDR10+ и Dolby Vision. Это 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772х1280 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz и пиковой яркостью до 3500 нит. Экран защищает стекло Gorilla Glass Victus 2.

В основе Redmi Note 17 Pro лежит 4-нм процессор Snapdragon 6s Gen 4, за графику отвечает ускоритель Adreno 710. Объем оперативной памяти LPDDR4x может составлять 6, 8 или 12 Gb, накопителя UFS 3.1 – 128, 256 или 512 Gb. В основную камеру входит главный датчик на 50 Мп (1/2,76″, f/1,8, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2,2). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (1/3,1″, f/2,4). Производитель добавил набор функций обработки фотографий с использованием ИИ.

Емкость аккумулятора составляет 8340 мАч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 67 Вт и обратная проводная мощностью 22,5 Вт. Габариты и вес: 163,45 х 78,27 х 8,6 мм, 223 гр. Поддерживаются старые модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Redmi Note 17 Pro Max построен на 4-нм процессоре Snapdragon 6 Gen 5, графика — Adreno 812. Предусмотрено 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители стандарта UFS 2.2 на 128, 256 или 512 Gb. Основная камера почти такая же, как в младшей модели — главный датчик на 50 Мп (1/1,95″, f/1,5, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2,2). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (1/3,6″, f/2,2). Также поддерживается набор функций обработки фотографий с использованием ИИ.

Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Xiaomi заявляет автономность Redmi Note 17 Pro Max на уровне трех дней при типичном сценарии использования. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и обратную зарядку мощностью 27 Вт. Габариты и вес: 63,44 х 78,27 х 8,57 мм, 229,5 гр. Поддерживаются модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 6.0.

В оснащение обоих смартфонов также входит поддержка NFC, GPS, ИК-порт, два слота nano-SIM, eSIM, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и защита IP69K. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфоны работают на базе Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Цены на Redmi Note 17 Pro начинаются от $399, на Redmi Note 17 Pro Max – от $499.