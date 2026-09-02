Azercell поддерживает внедрение инновационных подходов в образовании

При поддержке ООО «Azercell Telecom» стартует очередной этап проекта «SİMM – Süni İntellektlə Müasir Məktəb» («Современная школа с искусственным интеллектом»). В рамках проекта педагоги пройдут серию практических тренингов, посвящённых эффективному использованию инструментов искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Практические тренинги пройдут с 28 августа по 11 сентября в Баку, Карабахе и Гяндже. Обучение охватит более 120 учителей, которые смогут углубить свои знания и освоить практические инструменты применения искусственного интеллекта в преподавании.

Проект реализуется по каскадной модели обучения. Педагоги, успешно завершившие программу, смогут передавать полученные знания и опыт своим коллегам, способствуя более широкому внедрению инструментов искусственного интеллекта в образовательный процесс. Такой формат позволит масштабировать результаты проекта и расширить его охват среди педагогического сообщества.

По итогам обучения трое учителей, показавших лучшие результаты, будут отмечены специальными наградами.

ООО «Azercell Telecom», один из ключевых участников цифровой экосистемы страны, продолжает последовательно развивать инициативы в области искусственного интеллекта. Компания расширяет проекты по внедрению ИИ-технологий в соответствии с приоритетами, определёнными «Стратегией искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы».