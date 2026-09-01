На глобальном рынке представлены флагманские смартфоны POCO F9 Pro и F9 Ultra, которые представляют собой ребрендинг Redmi K100 Pro и K100 Pro Max, анонсированных в Китае в прошлом месяце. От китайской версии смартфоны отличаются главным образом емкостью аккумуляторов — по традиции для международного рынка они были урезаны: с 8580 мАч до 6330 мАч у F9 Pro и с 9070 мАч до 8050 мАч у F9 Ultra. Мощность зарядок не изменилась — поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная на 50 Вт, обратная проводная на 27 Вт и обратная беспроводная на 22,5 Вт.

POCO F9 Pro получил 6,59-дюймовый дисплей с разрешением 2510 × 1156 пикселей, а F9 Ultra – 6,9-дюймовую панель с разрешением 2608 × 1200 пикселей. В обоих случаях используются 12-битные панели AMOLED (TCL M11) с частотой обновления до 185 Hz, частотой опроса сенсорного слоя 480 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, обеспечивается 100% охват DCI-P3.

Младшая модель F9 Pro построена на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series – упрощенной версии платформы, в старшем F9 Ultra — установлен полноценный 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. В обоих случаях используется графика Adreno 840. Также имеется сопроцессор VisionBoost D8, отвечающий за обработку изображения в играх. Для F9 Pro предусмотрено 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопители UFS 4.1 на 256 или 512 Gb. У F9 Ultra есть версии с 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопители UFS 4.1 емкостью 256, 512 Gb или 1 Tb.

Поддерживаются увеличение разрешения с помощью ИИ и генерация промежуточных кадров. Интеллектуальная система оптимизации WildBoost Optimization выбирает стратегии планирования в соответствии с целевой частотой кадров и игровыми сценариями, смягчает падение частоты кадров, динамически управляет температурой и энергопотреблением, обеспечивая высокую и стабильную производительность процессора во время игры.

У F9 Pro основная камера тройная, в нее входит главный датчик на 200 Мп (Samsung S5KHP5, 1/1.56″, f/1.68, OIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2,2, угол обзора 112°) и телеобъектив на 50 Мп (Samsung S5KJN5, 1/2.75″, f/2.0, оптический зум 2.5x, макро от 10 см, OIS). Камера поддерживает запись видео 4K@60/30/24fps. В основную камеру F9 Ultra также входят три датчика, главный как у младшей версии — 200 Мп (Samsung S5KHP5, 1/1.56″, f/1.68, OIS). Два других: широкоугольный модуль на 50 Мп (OmniVision OV50M, 1/2,88″, f/2,4, угол обзора 102°) и перископ тоже на 50 Мп (Samsung JN5, 1/2.75″, f/3.0, оптический зум 5х, OIS). Возможна запись видео 8К@30fps. Фронтальная камера обеих моделей имеет разрешение 32 Мп (4K@30fps).

В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, ИК-порт, две nanoSIM, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C и защита от пыли и воды по стандартам IP68/IP69. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Аудиосистема смартфонов разработана совместно с Bose. F9 Pro оснащен двумя симметричными динамиками 1115F. У F9 Ultra используется полноценная система 2.1 – два динамика 1115D дополнены отдельным сабвуфером 1620 на задней панели. Предусмотрены настроенные Bose звуковые профили Dynamic и Balanced. В F9 Ultra появилась технология Bose Game Audio Engine, которая может выделять важные игровые звуки, например, шаги противников. В качестве операционной системы используется Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Заявлено четыре крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности. Габариты и вес F9 Pro – 157,49 х 75,25 х 8,79 мм, 206 гр; F9 Ultra – 163,49 х 77,94 х 8,74 мм, 235 гр. Модель F9 Pro получила специальную версию с люминофорным покрытием задней панели. Оно накапливает свет и начинает светиться в темноте

Цены на глобальные версии по сравнению с китайскими значительно выросли. POCO F9 Pro — 12/256 Gb – $699, 12/512 Gb – $769. POCO F9 Ultra — 12/256 Gb – $799, 16/512 Gb – $949, 16 Gb/1 Tb – $1199. В Европе цены еще выше. Цена на F9 Pro начинается с €899,90, а на F9 Ultra – с €1099,90. Продажи смартфонов уже начались.