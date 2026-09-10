Apple представила новое поколение smart-часов — Watch Series 12 и Ultra 4

Компания Apple, помимо iPhone 18 Pro и 18 Pro Max и складного iPhone Duo, представила новое поколение smart-часов — Watch Series 12 и Ultra 4. Обе модели получили систему мониторинга здоровья Health Sensing System — на задней стороне часов находятся новые оптические и электрические датчики сердечной активности. Площадь покрытия сенсоров стала больше, а оптический сенсор стал крупнее.

Health Sensing System способна измерять частоту сердцебиения каждые пять секунд в течение всего дня — в 60 раз чаще, чем предыдущая линейка, а вариабельность сердечного ритма (HRV) собирается до 24 раз чаще, чем в предыдущих моделях. Apple также разделила показатели вариабельность сердечного ритма (HRV) на восстановительный и общий. По словам компании, исследование среди 1000 человек показало, что система имеет самую высокую точность измерений среди всех носимых устройств.

Приложение «Здоровье» было переработано. Например, появилась функция Readiness, которая следит за общими показателями здоровья и сообщает владельцу оптимальное время для начала и окончания тренировки. Если пользователь не выспался, часы предложат перенести спортивные мероприятия. Новые алгоритмы машинного обучения помогли улучшить систему подсчета шагов — теперь обеспечивается более точное измерение расстояния во время ходьбы или бега в помещении. На циферблате появилась отдельная индикация количества шагов в реальном времени.

Новые часы также получили несколько ИИ-фишек. Система Audio Intelligence включает в себя несколько функций: Sound Recognition (распознавание звука для слабослышащих людей), Live Rewind (отображение последних 15 секунд разговора в виде текста), Siri Recap (создание короткого обзора разговора). Shazam теперь может автоматически определять окружающую музыку и показывать название композиции и исполнителя. Обе модели работают на базе нового чипа S11 с повышенной энергоэффективностью, производительностью и улучшенной поддержкой Siri AI. Объем встроенного накопителя составляет 64 Gb.

Apple Watch Series 12 выпускаются в размерах 42 и 46 мм с корпусами из алюминия, титана и керамики. Алюминиевые часы защищены стеклом Ceramic Shield 2, которое, по данным Apple, на 60% прочнее Ion-X в Apple Watch Series 11. В титановых и керамических версиях используется сапфировое стекло. Алюминиевые и титановые модели имеют толщину 9,7 мм и размеры 42×37 или 46×40 мм. Керамические версии немного крупнее: толщина – 9,85 мм, высота составляет 43 и 47 мм. Вес зависит от материала, размера и наличия сотовой связи. Алюминиевая 42-мм версия весит 31,5-32,2 гр, 46-мм – 38,6-39,5 гр. Титановые модели весят 36,5 и 44,9 гр, керамические – 41,7-42,8 и 51,3-52,9 гр. соответственно. Часы защищены от воды по стандарту WR50 по ISO 22810:2010 и от пыли по IP6X.

42-мм версия получила экран разрешением 374×446 пикселей, 46-мм – 416×496 пикселей. Плотность в обоих случаях составляет 326 ppi. Постоянно активный дисплей Retina построен на широкоугольной OLED-панели LTPO3. Частота обновления снижается до 1 Hz, максимальная яркость достигает 2000 нит. При обычном использовании часы работают до 24 часов, в режиме энергосбережения – до 38 часов. Быстрая зарядка восстанавливает до 80% заряда примерно за 30 мин.

Apple Watch Ultra 4 сохранили 49-мм титановый корпус и выпускаются в цветах Natural Titanium и Black Titanium. Спецверсия Hermès получила титановый ремешок со встроенным механизмом регулировки. Экран защищен плоским сапфировым стеклом. Размеры часов составляют 49×44×12 мм, вес – около 63 гр. Always-On Retina Display построен на OLED-панели LTPO3 с частотой обновления до 1 Hz. Разрешение составляет 422×514 пикселей, максимальная яркость достигает 3000 нит. Корпус соответствует рейтингу WR100 по ISO 22810:2010 и защищен от пыли по стандарту IP6X. Часы также прошли испытания MIL-STD 810H на устойчивость к температуре, перепадам давления, ударам, вибрации, замерзанию и другим внешним воздействиям. На корпусе сохранились кнопка Action, Digital Crown, боковая кнопка, сирена, два динамика и система из трех микрофонов. При обычном использовании Apple Watch Ultra 4 работают до 50 часов, а в режиме энергосбережения – до 84 часов. Быстрая зарядка позволяет восстановить до 80% аккумулятора примерно за 45 мин.

Обе модели часов поддерживают Wi-Fi 4 в диапазонах 2,4 и 5 GHz, Bluetooth 5.3, LTE, 5G RedCap и двухчастотный GPS L1+L5 с поддержкой Galileo, QZSS и BeiDou. Поддержка сотовой связи зависит от оператора и региона. Для работы часов требуется iPhone 11 или более новая модель либо iPhone SE второго поколения или новее с iOS 27. В США цена на Apple Watch Series 12 начинается от $399 за алюминиевую версию, от $699 — за титан, от $899 — за керамику. Доступны версии GPS и GPS + Cellular с корпусами 42 и 46 мм. Титановые и керамические модели выпускаются только с сотовой связью. Apple Watch Ultra 4 стоят от $799. Дата выхода обеих моделей — 18 сентября, предзаказы уже открыты.