iPhone Duo — первый складной смартфон Apple

Главным анонсом осенней презентации Apple стал первый складной смартфон компании. Он получил название iPhone Duo. Смартфон размером примерно с паспорт, он помещается в карман и раскладывается как книжка. В разложенном состоянии это самый тонкий смартфон Apple. Рамка выполнена из титана, есть пылевлагозащита по стандарту IP65.

iPhone Duo получил внутренний складной дисплей на 7,6 дюйма без видимой складки и внешний экран на 5,4 дюйма. Оба экрана Super Retina XDR, пиковая яркость — до 3000 нит. Внутренний дисплей по своей площади на 50% больше, чем экран iPhone 18 Pro Max и на 80% больше, чем экран iPhone 18 Pro. Задняя и передняя панели защищены стеклами Ceramic Shield 1-го и 2-го поколений соответственно. Специально покрытие должно уменьшить блики и отражения.

Смартфон можно использовать в полностью сложенном или разложенном виде, кроме того есть режим Flex Mode — iPhone Duo можно согнуть под углом 90 градусов и поставить на стол. Нижняя половина превращается в панель управления, а верхняя выступает в роли камеры — штатив не нужен.

Face ID нет – в раскрытом виде половинки смартфона получились настолько тонкими (менее 5 мм), что объемные датчики Face ID туда физически не поместились. Имеется Touch ID, который впервые встроен в боковую кнопку. Но смартфон также можно разблокировать при помощи Apple Watch. iPhone Duo будет поддерживать Apple Pencil с USB-C, поддержка появится к концу года в более поздних версиях iOS 27.

iPhone Duo работает на 2-нм процессоре Apple A20 Pro с дополнительным чипом Display Engine. Установлен модем Apple C2: скорость загрузки увеличилась на 50%, а потребление энергии снизилось на 15%. Приложения оптимизировали под большой экран. Внешний экран можно настроить — вывести на него часы, календарь и прочее. На iPhone Duo можно запускать два приложения одновременно.

В складном смартфоне инженеры Apple применили совершенно новый подход к автономности. Внутри смартфона установлены две батареи — по одной в каждой половинке корпуса. Это позволило сбалансировать вес и сохранить рекордную для складного устройства толщину. Общая емкость батареи составляет 5400 мАч, что превосходит многие классические смартфоны компании. Достичь этого удалось благодаря переходу на дизайн исключительно с eSIM (освободилось место от лотка физической SIM-карты). Apple называет iPhone Duo своим первым смартфоном, который гарантированно работает 24 часа при активном смешанном использовании двух экранов. В режиме воспроизведения видео: до 44 часов — при использовании только внешнего (5,4″) дисплея и до 31 часа — при работе с большим внутренним (7,6″) экраном. Заряжается смартфон быстро: на 50% всего за 20 минут. Поддерживается стандарт MagSafe и Qi2 мощностью до 25 Вт.

Камеры всего две – 48 Мп основной модуль с кропом 2x качества оптического зума (вместо телеобъектива) дополняется сверхширокоугольным модулем тоже на 48 Мп. Фронтальная камера — фирменная Center Stage с квадратным сенсором. Стереодинамики расположились на верхних гранях, но в Apple обещают объемный звук.

Цена на iPhone Duo в США – $1999 за базовую версию с 256 Gb флеш-памяти, $2199 — с 512 Gb, $2599 — с 1 Tb, $3199 – с 2 Tb. Предзаказы откроют 16 октября, в продаже смартфон появится с 23 октября. iPhone Duo выйдет в двух эксклюзивных цветах: белом (с легким жемчужным отливом) и черно-синем (очень темный, похож на цвет ночного неба).