Microsoft Surface Pro 12 и Surface Laptop 13 получили новые версии на базе Snapdragon X2 Plus

Компания Microsoft на мероприятии Snapdragon Summit представила обновленные версии Surface Pro 12 (2nd Edition) и Surface Laptop 13 (2nd Edition). Главным изменением стал переход на новое поколение процессоров от Qualcomm, также немного улучшили экраны и автономность.

Планшет Surface Pro 12 (2nd Edition)

Новое поколение планшета функционирует на базе 6-ядерного чипа Snapdragon X2 Plus, дополненного мощным нейроблоком Qualcomm Hexagon на 80 TOPS. Устройство комплектуется 16 или 24 Gb ОЗУ, а объем встроенного SSD составляет 256 либо 512 Gb. Дисплей PixelSense с диагональю 12 дюймов имеет разрешение 2196х1464 пикселей и частоту обновления 90 Hz. Панель стала на 25% ярче предшественника, достигая показателя в 500 нит. В режиме просмотра локального видео гаджет способен проработать до 15,5 часа на одном заряде.

Программное обеспечение также получило апдейт: на планшет предустановлено фирменное приложение Ink Canvas, предназначенное для рисования, создания заметок, анализа текста и генерации картинок. Для удобства работы со стилусом на тыльной стороне корпуса предусмотрено магнитное крепление с функцией беспроводной зарядки. Корпоративным пользователям будет доступна модификация с поддержкой 5G.

Ноутбук Surface Laptop 13 (2nd Edition)

Обновленный лэптоп использует аналогичную аппаратную платформу с процессором Snapdragon X2 Plus, 16/24 Gb оперативной памяти и накопителем на 256/512 Gb. 13-дюймовый сенсорный экран PixelSense обладает соотношением сторон 3:2, разрешением 1920х1280 пикселей и частотой 60 Hz. Его яркость также выросла на 25% (до 500 нит). Главным преимуществом модели стала высокая автономность — до 22,5 часа воспроизведения видео.

По сравнению с предыдущими поколениями устройств Microsoft заявляет прирост производительности до 17% в офисных задачах и более чем на 60% в графике. Эффективность аккумулятора выросла до 18%, а скорость локальной обработки ИИ-задач — сразу до 95%. Благодаря совместной оптимизации чипа силами Microsoft и Qualcomm, инженерам удалось создать абсолютно бесшумные безвентиляторные устройства.

Microsoft также выпустила обновленную мышь Surface Mouse за $79,99. Ее ключевые фишки — встроенный тактильный отклик (срабатывает при кликах, привязке окон или выравнивании элементов) и отдельная настраиваемая кнопка для вызова ИИ-ассистента Copilot или других макросов.

Стоимость новинок заметно выросла по сравнению с прошлым поколением:

Surface Pro 12 (2nd Edition) — от $1149,99 (прошлая версия с Snapdragon X Plus стоила от $799);

Surface Laptop 13 (2nd Edition) — от $1199 (прошлая версия с Snapdragon X Plus стоила от $899);

Surface Mouse — $79,99.

Официальный старт продаж всей линейки намечен на 13 октября.