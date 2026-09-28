Honor Watch 6 Pro: экран на 5500 нит, контроль давления, сахара и рисков остановки сердца

Компания Honor представила в Китае smart-часы Watch 6 Pro, которые она называет «экспертом по здоровью сердца и давлению». Одной из ключевых функций устройства стала система Honor Health System, способная выявлять признаки чрезвычайно высокого риска остановки сердца и выдавать поэтапные предупреждения. Система оценивает риск в фоне за 1,5–3 сек. Часы используют вибрацию, а при подтверждении угрозы связываются с экстренными контактами и выводят на экран инструкции по проведению реанимационных мероприятий. Для анализа состояния часы используют сигналы оптических датчиков на запястье. Подключить функцию можно только совершеннолетним, а в списке противопоказаний — беременность, кардиостимулятор в прошлом, татуировки и шрамы на запястье. Для экстренного вызова требуются заранее добавленные контакты и постоянная связь часов со смартфоном по Bluetooth.

Непрерывный мониторинг артериального давления Blood Pressure обновился до версии 2.0: ИИ связывает скачки с физической активностью, режимом дня, сном и настроением. Функция работает со смартфонами Honor и iPhone. Кроме того, часы могут подключаться к системе непрерывного мониторинга глюкозы Sinocare для отображения данных об уровне сахара. Собственного датчика для измерения сахара в крови у Watch 6 Pro нет.

Компания отдельно подчеркивает, что часы не являются медицинским устройством, мониторинг остановки сердца работает от оптического датчика пульса на запястье и может как пропустить остановку, так и распознать ее ложно.

Honor Watch 6 Pro получили 1,5-дюймовый двухслойный OLED-дисплей с разрешением 466 × 466 пикселей и пиковой яркостью до 5500 нит. Автономность заявлена до 10 дней при обычном использовании, с включенным Always-On Display — до 7 дней. При постоянном мониторинге показателей здоровья время работы сокращается до 4 дней. Поддерживается беспроводная зарядка (магнитная док-станция идет в комплекте). Поддерживается Bluetooth 5.4, GPS, NFC, есть динамик и микрофон. Защита — 5ATM, IP69. Программной основой стала MagicOS. Габариты новинки составляют 46,3 × 46,3 × 11,6 мм, вес — 51,3 гр. без ремешка, 81,3 гр. с ремешком.

Honor Watch 6 Pro уже поступили в продажу в Китае по цене от $268, международный релиз пока не объявлен. Часы доступны в пяти вариантах исполнения, включая версии с керамическими элементами.