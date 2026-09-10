Apple AirPods 5 получили улучшенное шумоподавление и синхронный перевод

На осенней презентации компания Apple представила наушники с открытой конструкцией AirPods 5. Главное изменение по сравнению с предыдущим поколением заключается в том, что активное шумоподавление (ANC) теперь поддерживают обе версии AirPods 5. У AirPods 4 в базовой версии ANC не было доступно.

На мероприятии было заявлено, что AirPods 5 имеют лучшее шумоподавление среди наушников с открытой конструкцией, а также лучшее качество звука в своей ценовой категории. Компания заявляет о 50% более эффективном ANC по сравнению с AirPods 4. Дополнительно был улучшен режим прозрачности, который теперь более естественно воспроизводит голоса и окружающие звуки. Функция Adaptive Audio автоматически меняет соотношение между ANC и режимом прозрачности в зависимости от окружающей обстановки, а Conversation Awareness уменьшает громкость воспроизводимого контента, когда пользователь начинает говорить.

При подключении к iPhone с поддержкой Apple Intelligence AirPods 5 позволяют пользоваться новой Siri AI без смартфона в руках. Например, можно попросить ее воспроизвести определенную песню или проложить маршрут к нужной точке. Также есть возможность через помощника взаимодействовать с различными сторонними приложениями, такими как WhatsApp. AirPods 5 поддерживают функцию Live Translation на базе Apple Intelligence. После настройки функции в приложении «Перевод» и загрузки необходимых языков пользователь сможет слышать перевод речи собеседника непосредственно через наушники. Запустить Live Translation можно одновременным нажатием на ножки обоих наушников, голосовой командой Siri или с помощью кнопки Action на совместимом iPhone. Доступность функции зависит от языка и региона.

Топовая версия AirPods 5 получила более емкий аккумулятор, зарядный кейс с через USB-C и беспроводной зарядкой, а также датчик силы нажатия в ножке наушника для управления громкостью с помощью свайпов. Apple называет этот способ управления первым для своих AirPods открытого типа.

Базовые AirPods 5 рассчитаны на работу до 4 часов с включенным ANC и до 20 часов с учетом зарядного кейса. Топовая — до 5 часов с ANC и до 22 часов с подзарядкой от кейса. Обе модели получили улучшенную по сравнению с предыдущим поколением защиту от пыли, пота и воды по стандарту IP57.

Цены в США: базовые AirPods 5 – $129, топовые — $149. Предзаказы уже открылись, а в продажу наушники поступят 18 сентября.

Также на презентации Apple представила флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, складной смартфон iPhone Duo и новое поколение smart-часов — Watch Series 12 и Ultra 4.