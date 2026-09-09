Представлены флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Компания Apple на традиционной осенней презентации представила ряд новых продуктов. Впервые мероприятие проводит Джон Тернус в качестве нового главы компании. В этой новости мы расскажем о флагманских iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Базовые модели линейки iPhone 18 в этот раз не показали — их выход ожидается весной 2027 года.

Внешний вид iPhone 18 Pro и 18 Pro Max сохранил преемственность титанового корпуса, но обновилась палитра. Линейка представлена в четырех цветах корпуса: черном (Black), сером (Silver), светло-голубом (Sky Blue) и новом бордовом (Burgundy) — главном маркетинговым цветом этого года. Яркий оранжевый, использовавшийся в предыдущем поколении, из линейки убрали. За счет переноса части компонентов под дисплей Apple уменьшила островок Dynamic Island примерно на треть – стало больше полезной площади экрана. Siri обновили, голосовой помощник получил более продвинутые AI-возможности, включая более естественное взаимодействие и выполнение сложных последовательных действий.

Новые iPhone работают на базе процессора A20 Pro — это первый чип для смартфонов компании, выполненный по технологии 2-нм. По словам Apple, A20 Pro стал самым мощным мобильным чипом в мире. Он оснащен семью ядрами GPU и шестью CPU. Заявляется о повышении производительности CPU на 20%, GPU на 40% и NPU на 100%. Используется испарительная камера второго поколения, которая в три раза больше, чем в iPhone 17 Pro. Благодаря этому 18 Pro на 40% дольше держит максимальную производительность, чем предшественник.

Емкость батареи в новых iPhone выросла — Apple говорит о самой большой автономности в истории линейки. iPhone 18 Pro держит заряд на одном уровне с iPhone 17 Pro Max. Компания традиционно не называет точную емкость в мАч на презентации. Но согласно данным из регуляторных документов iPhone 18 Pro получил аккумулятор на 4288 мАч, а iPhone 18 Pro Max батарею до 5567 мАч в версии для США (eSIM-only) и 5391 мАч для версий с физическим лотком SIM-карты. У версии Pro заявлено до 36 часов воспроизведения видео, у Pro Max – до 45 часов. В целом Apple обещает до 24 часов работы у 18 Pro и до 30 часов у 18 Pro Max. Оба смартфона поддерживают быструю проводную зарядку мощностью до 35-45 Вт. Модели способны заряжаться от 0% до 50% примерно за 20 минут при использовании адаптера соответствующей мощности. Беспроводная зарядка MagSafe и Qi2 осталась на уровне 25 Вт.

Разрешение всех трех сенсоров на задней панели осталось прежним — по 48 Мп. Впервые в истории iPhone главный модуль основной камеры получил механическую диафрагму с шестью лепестками, толщина каждого из которых меньше человеческого волоса. Благодаря этому появилась возможность регулировать диафрагму в диапазоне от f/1.2 до f/1.8 — от этого зависит, сколько света попадает на сенсор и насколько сильно размывается фон. Диафрагма сужается, что делает кадр резким по всей площади, исключая пересветы и сохраняя детализацию пейзажей. Портретный режим теперь работает на физическом уровне (как в зеркальных фотоаппаратах DSLR). Размытие заднего плана стало мягким и алгоритмы ИИ больше не ошибаются на кончиках ушей, очках или волосах.

Сверхширокоугольный объектив получил более светосильную оптику. Теперь снимки в условиях плохого освещения стали заметно чище и четче. 5-кратный оптический зум телеобъектива оптимизировали для работы со специальным телеконвертером. Это позволяет увеличивать картинку программно-оптическим путем без потери качества. В настройках приложения «Камеры» появилось больше ручных настроек кадра, включая настройку баланса белого. Появился режим Reference Image, способный определять подлинность сделанной фотографии, чтобы отличать их от ИИ-сгенерированных. В режиме «таймлапс» теперь можно снимать видео в 4K и Dolby Vision HDR.

Цена на iPhone 18 Pro стартует с $1199 за версию на 256 Gb, а на iPhone 18 Pro Max – с $1299. Максимальные конфигурации включают версии на 2 Tb. Предзаказы откроют 12 сентября, а в продажу смартфоны поступят с 18 сентября.