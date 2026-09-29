MSI выпустил более доступную версию портативной консоли Claw 8 EX AI+

Компания MSI выпустила новую версию портативной игровой приставки Claw 8 EX AI+. Отличие состоит в замене процессора Intel Arc G3 Extreme на базовый Arc G3 с менее производительной встроенной графикой.

Arc G3 имеет те же 14 процессорных ядер, что и G3 Extreme (2 производительных, 8 энергоэффективных и 4 с пониженным энергопотреблением) и работает на частоте до 4,6 GHz. Для сравнения, максимальная частота Arc G3 Extreme достигает 4,7 GHz. Но Arc G3 использует графический процессор Arc B370 с 10 ядрами архитектуры Xe3 и частотой до 2,2 GHz, а Arc G3 Extreme оснащен Arc B390 с 12 ядрами Xe3 и частотой до 2,3 GHz. Настраиваемый диапазон энергопотребления тоже различается: 8-30 Вт у Arc G3 против 8-35 Вт у Extreme. Обе платформы оснащены нейропроцессором (NPU) производительностью до 46 TOPS для ускорения задач искусственного интеллекта.

Остальные параметры не изменились: восьмидюймовый сенсорный IPS-экран, 32 Gb ОЗУ, SSD на 512 Gb и аккумулятор емкостью 80 Втч.

Более доступная модификация MSI Claw 8 EX AI+ на Arc G3 предлагается в синем цвете Luminous Blue. В США уже открылись предзаказы по цене $1499, что на $300 дешевле версии на Arc G3 Extreme.