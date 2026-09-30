Представлена универсальная игровая гарнитура iQOO Headphones для ПК, консолей и смартфонов

Ассортимент бренда iQOO впервые пополнился полноразмерной игровой гарнитурой, получившей лаконичное название iQOO Headphones. Новинка отличается широкой универсальностью и способна работать в связке с компьютерами, смартфонами и популярными консолями благодаря трем типам соединения.

Пользователям доступен классический проводной вариант по USB Type-C, энергоэффективный Bluetooth 5.4, а также скоростной радиоканал на частоте 2,4 GHz с минимальной задержкой. Для беспроводного радиоподключения в комплект включены сразу два адаптера (Type-A и Type-C). Модель отлично взаимодействует со Steam Deck, Nintendo Switch обеих генераций, а также консолями PlayStation 4 и 5, однако поддержка приставок Xbox отсутствует.

Качественное звучание обеспечивают динамики диаметром 40 мм с композитной диафрагмой. Владельцы iQOO Headphones могут детально настроить аудио под себя с помощью 10-полосного эквалайзера и сохранить в памяти до трех персональных профилей. На компьютерах через фирменный софт iQOO Monster доступен пространственный звук от специалистов THX, а на мобильных платформах за объем отвечает алгоритм iQOO Spatial Audio. Кроме того, предусмотрена специальная конфигурация Monster Sound со специфическими аудиопрофилями под разные игровые жанры. К примеру, в шутерах от первого лица система делает упор на четком позиционировании шагов и выстрелов соперников.

Гарнитура получила систему адаптивного активного шумоподавления (ANC), которая способна отсекать внешние шумы громкостью до 58 дБ, и привычную функцию «прозрачности». За чистоту речи во время сетевых сессий отвечает съемный микрофон направленного типа с умным цифровым фильтром.

Комфорт при многочасовом гейминге достигается за счет малого веса наушников в 251 грамм, регулируемой посадки и амбушюр из вентилируемой ткани. Впечатляет и автономность устройства: встроенного аккумулятора хватает на 150 часов прослушивания треков или до 139 часов гейминга без ANC. В режиме радиоканала девайс проработает до 100 часов, а при активации всех функций, включая шумоподавление и синхронизируемую подсветку, время работы составит от 53 до 68 часов. Из дополнительных фишек выделяется интеграция с ИИ, позволяющая озвучивать статус авиарейсов или посылок и переводить речь через Vivo Translate.

Цена iQOO Headphones в Китае составила $104.