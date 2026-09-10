Компания AzInTelecom провела обучающую сессию для представителей СМИ

ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holding, организовало для представителей СМИ обучающую сессию на тему «От традиционных медиа к искусственному интеллекту».

В мероприятии приняли участие около 40 журналистов. Участникам рассказали о деятельности AzInTelecom в сфере цифровых услуг и современных технологических решениях. Особое внимание было уделено стратегической роли компании в цифровом развитии Азербайджана, национальным дата-центрам, суперкомпьютерной инфраструктуре и услугам в области кибербезопасности.

Кроме того, участникам представили последние нововведения и функциональные возможности экосистемы SİMA, а также официальный маскот платформы — Simi. Далее была проведена обучающая сессия, посвященная переходу от традиционных СМИ к цифровым коммуникациям.

Мероприятие прошло в интерактивном формате. Представители СМИ получили ответы на интересующие их вопросы, обсудили актуальные темы и обменялись мнениями с экспертами компании. В завершение была организована викторина, победители которой получили подарки.

Инициатива AzInTelecom направлена на повышение осведомленности в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также на содействие более широкому освещению цифровых решений и процессов цифрового развития в Азербайджане.