Nothing представил полноразмерные наушники Headphone (1) Pro с трехдрайверной архитектурой

Компания Nothing представила флагманские полноразмерные наушники Headphone (1) Pro. Они сохранили дизайн предшественника, но прозрачные пластиковые панели заменили закаленным стеклом Panda Glass с твердостью 9H.

Основная конструкция выполнена из алюминия, крепления чашек — из титанового сплава. Вес составляет 327 грамм, на 2 грамма меньше оригинальной модели. Набивка амбушюр по сравнению с базовой моделью стала на 50% мягче, оголовье расширилось на 10%, а сами чашки стали более подвижными для удобной посадки. Защита корпуса от пыли и брызг соответствует стандарту IP52.

Главной особенностью наушников стала продвинутая трехдрайверная архитектура. В каждой чашке работают 40-мм динамический драйвер для глубоких басов, еще один широкополосный динамик для средних частот, а также xMEMS-излучатель с кремниевой мембраной для высоких частот. Наушники сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio, а встроенный модуль Bluetooth 6.1 поддерживает аудиофильский кодек LDAC, а также AAC, SBC и LC3. При беспроводном подключении с LDAC качество звука достигает 24 бит / 96 kHz, а при проводном соединении через порт USB-C доступно полноценное Hi-Fi аудио без потерь с параметрами 24 бит / 192 kHz. Модель также поддерживает пространственный звук Dynamic Spatial Audio с отслеживанием движений головы и предлагает пять режимов окружения, включая профиль Studio B, настроенный совместно с лондонской Metropolis Studios.

За активное шумоподавление (ANC) с эффективностью до 46 дБ отвечает массив из десяти микрофонов и новая силиконовая изоляция. Управление воспроизведением осталось классическим механическим: на корпусе расположены тактильные переключатели, а также физическая кнопка Flat EQ. Она разработана для звукорежиссеров и создателей контента и позволяет мгновенно отключить всю программную обработку для получения идеально нейтрального, «плоского» звука. Из умных функций доступны быстрое сопряжение Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, одновременное подключение к двум источникам (Multipoint), режим с низкой задержкой звука и датчики автопаузы при снятии наушников. Встроенный аккумулятор емкостью 1060 мАч обеспечивает до 30 часов работы с включенным ANC и до 68 часов в обычном режиме.

Наушники выпускаются в черном и белом цветах и комплектуются мягким чехлом. Цена Nothing Headphone (1) Pro составляет $399.