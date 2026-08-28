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Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes вошли в сентябрьскую подборку PS Plus

Компания Sony объявила игры, которые подписчики стандартного тарифа PS Plus получат в сентябре. Вопреки обыкновению подборка включает не три игры, а четыре.

  • Sniper Elite: Resistance (PS4, PS5) — тактический стелс-экшен от студии Rebellion Developments о французских партизанах времен Второй мировой войны.
  • MLB The Show 26 (PS5) – новая часть в серии симуляторов бейсбола, разработанная студией San Diego Studio.
  • Wobbly Life (PS4, PS5) — яркая и веселая многопользовательская песочница с открытым миром и забавной физикой в духе Human: Fall Flat.
  • Chained Echoes (PS4) — инди-игра в жанре пошаговой JRPG с пиксельной графикой в 16-битном стиле. Сюжет разворачивается на континенте Валандис, где группа героев пытается положить конец долгой войне между тремя королевствами.

Забрать все игры можно с 1 сентября по 6 октября. До 31 августа еще можно активировать Dying Light 2 (PS4, PS5), Big Walk (PS5) и Signalis (PS4, PS5).

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