Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes вошли в сентябрьскую подборку PS Plus

Компания Sony объявила игры, которые подписчики стандартного тарифа PS Plus получат в сентябре. Вопреки обыкновению подборка включает не три игры, а четыре.

Sniper Elite: Resistance (PS4, PS5) — тактический стелс-экшен от студии Rebellion Developments о французских партизанах времен Второй мировой войны.

MLB The Show 26 (PS5) – новая часть в серии симуляторов бейсбола, разработанная студией San Diego Studio.

Wobbly Life (PS4, PS5) — яркая и веселая многопользовательская песочница с открытым миром и забавной физикой в духе Human: Fall Flat.

Chained Echoes (PS4) — инди-игра в жанре пошаговой JRPG с пиксельной графикой в 16-битном стиле. Сюжет разворачивается на континенте Валандис, где группа героев пытается положить конец долгой войне между тремя королевствами.

Забрать все игры можно с 1 сентября по 6 октября. До 31 августа еще можно активировать Dying Light 2 (PS4, PS5), Big Walk (PS5) и Signalis (PS4, PS5).