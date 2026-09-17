В Epic Games Store началась раздача Mindcop и Shogun Showdown

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Mindcop и Shogun Showdown. Оба тайтла вышли в 2024 году и заслужили крайне положительные пользовательские обзоры. Акция продлится до 24 сентября 19:00 по бакинскому времени.

Mindcop — это нелинейная детективная игра в жанре «кто это сделал?», в которой сюжет приключения сочетается с головоломками «три в ряд» в реальном времени. Игрок берет на себя роль детектива-полицейского, который умеет проникать в чужое сознание.

Shogun Showdown — это пошаговая тактическая игра в жанре rogue-lite (рогалик) с элементами карточной стратегии. Игрок должен грамотно выбирать позицию для своего героя, вовремя совершать атаки, улучшать специальные плашки и комбинировать их, чтобы побеждать врагов.

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Через неделю Epic Games Store подарит своим пользователям тоже две игры: Astrea Six Sided Oracles и Mechabellum.