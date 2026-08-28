Samsung представил новые игровые мониторы серии Odyssey

Компания Samsung представила на Gamescom 2026 линейку игровых мониторов Odyssey 2027 года с диагональю экрана от 27 до 49 дюймов. Это модели G6 (G60H), OLED G7 (G75SJ), OLED G8 (G80SJ) и OLED G9 (G95SJ).

Odyssey G6 (G60H) — первый в мире монитор с частотой обновления 1100 Hz. В его основе лежит 27-дюймовая Fast IPS-панель с временем отклика 1 мс. В обычном режиме он работает с разрешением QHD (2560х1440) и частотой до 600 Hz. Чтобы получить максимальные 1100 Hz, необходимо понижать разрешение до HD (720p). Samsung позиционирует Odyssey G6 как монитор для киберспорта, где высокая частота обновления позволяет сократить задержку между действиями игрока и отображением результата на экране. Модель поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC, а также форматы расширенного динамического диапазона HDR10 и HDR10+. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort и HDMI.

Odyssey OLED G7 (G75SJ) — это первый в мире 42-дюймовый изогнутый OLED-монитор с соотношением сторон 16:9, площадь экрана которого примерно на 72% больше, чем у предыдущей 32-дюймовой модели. Дисплей обладает радиусом кривизны 1000R, поддерживает разрешение 4K, частоту обновления 165 Hz и оснащен антибликовой пленкой Glare Free.

Odyssey OLED G8 (G80SJ) получил 32-дюймовую панель QD-OLED с поддержкой трех режимов работы: 360, 520 или 680 Hz при разрешениях 4К, 2К и Full HD соответственно. В основе модели используется технология матрицы Penta Tandem. Экран покрыт пленкой Samsung Glare Free, которая на 54% эффективнее справляется с бликами по сравнению с обычными антибликовыми пленками. Заявлена сертификация VESA DisplayHDR TrueBlack 600, поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro и совместимость с Nvidia G-Sync. В оснащение входят один разъем DisplayPort 2.1 (UHBR20), два HDMI, один USB-C с зарядкой на 98 Вт, а также USB-концентратор с двумя снисходящими портами и KVM-переключатель.

Odyssey OLED G9 (G95SJ) является первым 49-дюймовым игровым монитором с поддержкой разрешения DQHD (5120 × 1440 пикселей), с соотношением сторон 32:9 и частотой обновления 360 Hz. В основе монитора также используется матрица QD-OLED с технологией Penta Tandem. Частоту можно повысить до 720 Hz при снижении разрешения всего до 2560 х 720 пикселей. Пиковая яркость дисплея достигает 1300 нит.

В продаже мониторы Samsung появятся во второй половине 2026 года.