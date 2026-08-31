Huawei Watch 6-nın dizaynı nümayiş etdirildi

Huawei sentyabrın 2-də Münhendə keçirəcəyi böyük beynəlxalq təqdimatda nümayiş etdirəcəyi yeni cihazlar barədə məlumatları tədricən açıqlamağa başlayıb. Tədbirin əsas yeniliklərindən biri Huawei Watch 6 ağıllı saatı olacaq. Şirkətin yayımladığı rəsmi tizer artıq saatın dizaynını tam şəkildə göstərir və modelin qlobal bazara çıxacağını təsdiqləyir.
Yeni saatda Huawei daha yüngül korpusa, gündəlik istifadədə rahatlığa və yenilənmiş dizayna diqqət yetirib. Şirkət həmçinin sağlamlıq və fiziki aktivliyin izlənməsi imkanlarını genişləndirib. Süni intellekt daha çox məşq növünü analiz edə biləcək və istifadəçiyə idman fəaliyyəti barədə daha ətraflı məlumat təqdim edəcək.
Huawei Watch 6 ilə birlikdə təqdimatda Watch GT 7, arterial təzyiqi ölçə bilən Watch D3 və nova 16s Pro smartfonunun da nümayiş etdirilməsi gözlənilir.
Yeni model əvvəlki Huawei Watch 5-in bir sıra funksiyalarını daha da inkişaf etdirəcək. Sələf model X-TAP sensoru vasitəsilə qandakı oksigen səviyyəsini ölçə, Health Glance funksiyası ilə 10-a qədər sağlamlıq göstəricisini analiz edə bilirdi. Bundan başqa, Watch 5-də eSIM, 100-dən çox idman rejimi və parlaq LTPO AMOLED ekranı mövcud idi.
Huawei Watch 6-nın bu imkanları daha da genişləndirəcəyi gözlənilir. Bununla yanaşı, şirkət təqdimatda nova 16s Pro smartfonuna da xüsusi diqqət ayırır. Yeni smartfonun 200 MP əsas kamera və həm əsas, həm də ön kamerada RYYB rəng filtrinə sahib olacağı açıqlanıb.