Анонсирован шутер в открытом мире по StarCraft

Американский издатель и разработчик Blizzard в рамках фестиваля BlizzCon 2026 анонсировал шутер в открытом мире по StarCraft, где игроки будут создавать собственного героя и самостоятельно исследовать мир. На этот раз серия отказывается от привычного формата стратегии в реальном времени. «Это что-то новое. Шутер в открытом мире, где каждый шаг нужно заработать, и не в небе, а на земле, в грязи, в огне, отдавая дань прошлому, но с возможностью выйти за его пределы».

Новую игру представил бывший исполнительный продюсер Far Cry, а ныне вице-президент и генеральный менеджер Blizzard Дэн Хэй, возглавляющий разработку. Анонс сопровождался трехминутным кинематографическим трейлером под названием Dominion.

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У проекта пока нет подзаголовка, релиз запланирован на 2030 год. Действие шутера развернется спустя 70 лет после событий StarCraft II в секторе Копрулу. Согласно синопсису, сыновья и дочери империи Доминион ввязались в войну, чтобы защитить человечество, а игрокам предстоит продолжить их подвиг.

На BlizzCon 2026 был также анонсирован фэнтезийный ролевой экшен Diablo V, его релиз ожидается весной 2029 года. Глава Blizzard Джоанна Фэрис в интервью изданию Bloomberg пояснила, что на столь ранний анонс Diablo V и StarCraft руководство пошло, чтобы показать уверенность в озвученных сроках выхода для «наших самых крупных ставок».