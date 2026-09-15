На PS5 состоялся релиз Marvel’s Wolverine

Супергеройский боевик Marvel’s Wolverine от Insomniac Games вышел на PS5. Сюжет игры рассказывает оригинальную историю Логана, который пытается защитить мутантов и разобраться в тайнах своего темного прошлого. В этой вселенной еще нет организации под названием «Люди Икс», но геймеры могут увидеть множество знакомых персонажей — Джин Грей, Мистик и других. Marvel’s Wolverine — полностью линейное приключение без открытого мира, прохождение игры занимает от 12 до 15 часов.

Средний рейтинг экшена на Metacritic составил 77 баллов из 100 (на основе 117 рецензий), а на OpenCritic – 79 из 100 (на основе 78 рецензий).

Игру ругают за боевую систему и излишнюю линейность. Геймплей получился однообразным и скучным. К положительным моментам относят актерскую игру и самого Логана — за его историей интересно наблюдать.