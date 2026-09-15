ДомойSoftwareИгрыНа PS5 состоялся релиз Marvel's Wolverine

На PS5 состоялся релиз Marvel’s Wolverine

Marvel's Wolverine

Супергеройский боевик Marvel’s Wolverine от Insomniac Games вышел на PS5. Сюжет игры рассказывает оригинальную историю Логана, который пытается защитить мутантов и разобраться в тайнах своего темного прошлого. В этой вселенной еще нет организации под названием «Люди Икс», но геймеры могут увидеть множество знакомых персонажей — Джин Грей, Мистик и других. Marvel’s Wolverine — полностью линейное приключение без открытого мира, прохождение игры занимает от 12 до 15 часов.

Средний рейтинг экшена на Metacritic составил 77 баллов из 100 (на основе 117 рецензий), а на OpenCritic – 79 из 100 (на основе 78 рецензий).

Игру ругают за боевую систему и излишнюю линейность. Геймплей получился однообразным и скучным. К положительным моментам относят актерскую игру и самого Логана — за его историей интересно наблюдать.

Предыдущая статья
Valve назвала цены на VR-гарнитуру Steam Frame
Следующая статья
Samsung представил OLED-дисплей с яркостью до 10 000 нит для флагманских смартфонов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,721ФанатыМне нравится
1,006ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -