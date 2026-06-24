Yeni AI cihazı eyni anda 50 nəfərin danışığını tərcümə edir

Timekettle şirkəti çoxdilli görüşlər və konfranslar üçün nəzərdə tutulmuş yeni X1 Meeting Hub cihazını təqdim edib. Süni intellektlə işləyən sistem müxtəlif dillərdə danışan iştirakçıların ünsiyyətini real vaxt rejimində tərcümə edərək dil baryerini aradan qaldırmağı hədəfləyir.
Qurğu daxili mikrofonlar vasitəsilə danışığı dinləyir, tərcümə edir və nəticəni qoşulmuş qulaqlıqlara ötürür. Şirkətin məlumatına görə, sistem 52 dili və 106 müxtəlif aksenti dəstəkləyir.
X1 Meeting Hub-a eyni vaxtda 10-a qədər oflayn və 50-yə qədər onlayn iştirakçı qoşula bilər. Cihaz maksimum beş fərqli dildə aparılan görüşlərdə işləyə bilir və bütün iştirakçılar öz ana dillərində danışa bilirlər.
Komplektə səs-küylü mühitdə belə nitqi dəqiq qəbul edən çoxmikrofonlu TWS qulaqlıqları daxildir. Bununla yanaşı, istehsalçı digər markaların qulaqlıqları ilə də uyğunluq vəd edir. Hub bir şarj yığımı ilə 8 saata qədər, qulaqlıqlar isə təxminən 3 saat işləyə bilir.
Onlayn görüşlərə qoşulmaq üçün əlavə proqram quraşdırmağa ehtiyac yoxdur — iştirakçılar sadəcə QR-kod və ya keçid vasitəsilə bağlantı yarada bilirlər. Görüş protokolları cihazın 32 GB daxili yaddaşında saxlanılır, tərcümə prosesi isə bulud üzərindən həyata keçirilir.
Şirkət bildirir ki, dünyanın müxtəlif bölgələrində yerləşən 150-dən çox server tərcümə xidmətinin sürətli və təhlükəsiz işləməsini təmin edir. Daha böyük tədbirlər üçün isə 10-a qədər hub cihazını naqilsiz şəbəkə vasitəsilə bir-birinə qoşmaq mümkündür.
Timekettle X1 Meeting Hub artıq ABŞ bazarında satışa çıxarılıb və qiyməti 849 dollar təşkil edir.