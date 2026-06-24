Новая кампания от Azercell и Samsung!

Azercell дарит 3 ГБ интернета в течение 3 месяцев при покупке Samsung Galaxy A17.

ООО «Azercell Telecom» объявляет о запуске новой кампании в сотрудничестве с Samsung. В рамках предложения пользователи, приобретающие смартфон Samsung Galaxy A17 (6 ГБ RAM / 128 ГБ памяти) по цене от 449 AZN, получат 3-месячную подписку на 3 ГБ мобильного интернета в подарок.

Интернет-пакет обновляется каждые 28 дней. Отметим, что предложение доступно как для новых, так и для действующих абонентов Azercell. Приобрести смартфон и воспользоваться преимуществами кампании можно до 31 июля 2026 года во всех официальных центрах продаж и обслуживания Azercell.

Подробнее: https://shorturl.at/Vc19L