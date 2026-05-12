13 мая, 2026
Роботы-пылесосы DJI Romo 2 получили систему навигации, как у дронов компании

Компания DJI представила новую серию роботов-пылесосов Romo 2 с поддержкой искусственного интеллекта. В линейку входят модели Romo P2 и Romo A2, которые различаются только дизайном.

DJI перенесла свои технологии пространственного восприятия, широко использующиеся в дронах, в бытовую технику. Система навигации Romo 2 включает бинокулярный датчик, ToF-сенсор и лидар. Это позволяет устройствам распознавать даже тонкие провода, а также стеклянные/зеркальные поверхности и другие препятствия. Встроенная подсветка для обнаружения загрязнений помогает роботу находить пыль и препятствия в темных местах.

Обе модели имеют систему всасывания мощностью до 36 000 Па с интеллектуальным режимом усиления для ковров и глубокой очистки от пыли. Пылесосы оснащены боковыми и центральными щетками с защитой от наматывания волос, а также подвижным боковым механизмом, который поворачивается до 123° для лучшей уборки вдоль стен и в углах. Система поддерживает преодоление препятствий высотой до 8,5 см в двухэтапном режиме, а новая конструкция пылесосов позволяет охватывать на 4,5 см большую площадь вблизи стен по сравнению с предыдущими моделями.

Док-станция предлагает высокотемпературную самоочистку, несколько антибактериальных функций, сушку горячим воздухом, УФ-стерилизацию и автоматическую очистку. Роботы поддерживают голосовое управление, удаленную видеосвязь и быструю зарядку мощностью 55 Вт. Управлять устройствами можно через приложение DJI Home.

Цены на пылесосы DJI:

  • Romo P2 (резервуаром для воды) — $883;
  • Romo P2 (с ультратонкой станцией, подключаемой к канализации и водопроводу) — $956;
  • Romo A2 (резервуаром для воды) — $809;
  • Romo A2 (с ультратонкой станцией, подключаемой к канализации и водопроводу) — $883.

Продажи в Китае начнутся 11 июня. Пока что компания не сообщила, планируется ли выпуск роботов-пылесосов Romo 2 на международном рынке.

