11 марта, 2026
Xiaomi выпустила smart-кондиционер, который может определять присутствие человека

Компания Xiaomi выпустила в Китае smart-кондиционер Mi Home Central Air Conditioner, который может определять нахождение людей в комнате для автоматической настройки температуры.

Есть режим направленного охлаждения, следующего за человеком, а также режим, в котором холодный воздух не направлен в лицо человеку — если тот находится прямо перед устройством. Когда в помещении никого нет, система переходит в энергосберегающий режим.

Устройство оснащено двухцилиндровым компрессором и способно как охлаждать, так и нагревать воздух. Кондиционер может работать в диапазоне температур от -28 до +65 °C, он также фильтрует воздух от формальдегида. Встроенный фильтр, по заявлению компании, удаляет более 99% формальдегида. Заявленная производительность составляет 6 л. с. (около 15 000 BTU/час). Имеются функции самоочистки и сервисной проверки основных компонентов. ИИ-алгоритм способен запускать автоматическую проверку системы: оценивается засоренность фильтра, уровень хладагента и другие параметры. С помощью панели управления Xiaomi Smart Air можно настроить работу кондиционера и связать его с другими гаджетами умного дома.

Xiaomi Mi Home Central Air Conditioner уже поступил в продажу в Китае по цене $3762.

