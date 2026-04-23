Dreame анонсировала старт продаж своего самого мощного и тонкого робота-пылесоса X60 Ultra Complete

Мировой лидер по продажам роботов-пылесосов премиум-класса Dreame анонсировал старт продаж нового флагмана X60 Ultra Complete в Азербайджане 28 апреля. В основе робота-пылесоса лежит комплекс аппаратных и программных решений, формирующих одну из самых развитых систем навигации и обхода препятствий на рынке.

В марте этого года Dreame заняла первое место в мире по объему розничных продаж роботов-пылесосов премиум-класса. Это следует из данных международной исследовательской компании Euromonitor International за 2025 год.

Ключевым фактором развития Dreame остаются инвестиции в исследования и разработки, что позволяет компании последовательно внедрять собственные технологические решения в новые продукты, включая флагманский X60 Ultra Complete.

Интеллектуальная система навигации и обхода препятствий нового поколения

Система навигации и обхода препятствий X60 Ultra Complete объединяет передовые аппаратные и программные решения. За построение карты отвечает выдвижной лидар: в открытом пространстве он поднимается для кругового сканирования без изменения траектории движения, а при заезде под мебель убирается внутрь корпуса, снижая высоту робота до 7,95 см.

В труднодоступных зонах навигация продолжается с помощью двух ИИ-камер и встроенной подсветки.

Визуальное распознавание пространства обеспечивает система AI OmniSight™ с двумя широкоугольными камерами по 120°, которые формируют трехмерную карту объектов и позволяют распознавать более 280 типов препятствий высотой от 10 мм, включая провода, карты, листы бумаги или прозрачные пакеты.

Алгоритм планирования маршрута в реальном времени реагирует со скоростью 0,1 сек на изменения обстановки, помогая обходить препятствия и избегать лишних остановок.

Дополняет систему технология проактивного обнаружения загрязнений: инфракрасная подсветка помогает точнее различать типы загрязнений даже на сложных поверхностях — темных, бликующих или с выраженным рисунком. Робот распознает не только тёмные пятна, но и светлые жидкие загрязнения, а также волосы и мелкие частицы, автоматически подбирая сценарий уборки и переключаясь между сухой и влажной очисткой в зависимости от ситуации.

Для домов с домашними животными предусмотрена система Pet Care 4.0. Робот распознает зоны активности питомцев, включая миски с кормом и лотки, и позволяет в приложении задать сценарий уборки. Во время работы устройство аккуратно объезжает животных, а затем возвращается к пропущенным участкам, увеличивая охват уборки. Дополнительно предусмотрен режим для уборки крупного мусора — например, гранул корма или наполнителя, — а также функции удаленного наблюдения, двустороннего голосового взаимодействия и автоматической фиксации активности питомца.

Максимальное покрытие пространства без пропущенных зон

X60 Ultra Complete рассчитан на уборку в пространствах со сложной планировкой, низкой мебелью и порогами между помещениями. Ультратонкий корпус высотой 7,95 см в сочетании с выдвижным лидаром позволяет роботу убирать под диванами, кроватями и другой низкой мебелью.

Дополнительно в модели реализована функция тщательной уборки в углах и узких зонах: боковая щетка заходит в скрытые участки, а выдвижные швабры плотно проходят вдоль кромок, что позволяет эффективнее очищать углы, щели и пространство вокруг мебели. Швабра может выдвигаться на глубину до 40 мм и плотно огибать ножки столов и стульев, улучшая качество уборки в тех местах, где обычно остаются пропущенные участки.

Для преодоления порогов и перепадов высоты в X60 Ultra Complete используется усовершенствованная система ProLeap™ в сочетании с трехколесным шасси AgiLift™. Робот оснащен выдвижными опорами и поворотными манипуляторами перед каждым приводным колесом, благодаря чему может адаптировать способ преодоления препятствий в зависимости от их формы и высоты.

По сравнению с устройствами предыдущих поколений система ProLeap™ позволяет преодолевать препятствия до 15% выше: до 4,5 см в случае одноуровневых и до 8,8 см в случае двухуровневых препятствий.

Трехколесное шасси с независимым управлением помогает роботу плавно перемещаться между разными типами покрытий, а при заезде на ковер приподнимается, облегчая проезд и снижая риск переноса влаги на ковровые покрытия с ворсом.

Рекордная сила всасывания и уборка ковров без потери эффективности

X60 Ultra Complete получил самую высокую силу всасывания среди всех роботов-пылесосов, когда-либо представленных Dreame на азербайджанском рынке.

Система Vormax™ обеспечивает стабильно высокую силу всасывания до 35 000 Па и максимальную производительность в разных сценариях уборки, как на твердых, так и на ковровых покрытиях.

При заезде на ковер швабры приподнимаются на 10,5 мм, боковая щетка — на 10 мм, после чего устройство увеличивает силу всасывания и переходит к более интенсивной очистке.

В X60 Ultra Complete получила развитие фирменная технология двойной щетки HyperStream™ 2.0: утолщенные резиновые элементы плоско-овальной формы в сочетании с повышенной скоростью вращения до 1600 об/мин усиливают контакт с ковровым ворсом. Это позволяет эффективнее извлекать глубоко въевшуюся пыль и мелкие загрязнения, повышая качество уборки на ковровых покрытиях.

Дополняет ее выдвижная камера давления: при уборке ковров она автоматически опускается, плотнее прилегает к поверхности и формирует полузакрытую зону, которая усиливает тягу. Шасси AgiLift™, в свою очередь, регулирует высоту в зависимости от высоты ворса ковра.

Такой набор решений особенно важен для домов, где есть питомцы: робот эффективно собирает шерсть, мелкий наполнитель из лотка, рассыпанный корм, а также извлекает глубоко въевшуюся пыль и загрязнения из ворса ковров. По данным внутренних тестов Dreame, эффективность сбора загрязнений с ковров на 41% X60 Ultra Complete превышает типичные значения среди устройств своей категории.

Дополнительно X60 Ultra Complete позволяет гибко настраивать сценарии уборки ковров через приложение.

Для покрытий с коротким и средним ворсом предусмотрен отдельный режим глубокой уборки, а для ковров с бахромой — безопасный сценарий: их можно либо исключить из маршрута, либо настроить очистку с той стороны, где нет риска зацепления.

Обновленная система влажной уборки для сложных загрязнений

Влажная уборка в X60 Ultra Complete выстроена вокруг системы DreameGlide™ и сочетает механическую очистку и адаптацию к типу загрязнений.

За механическую очистку отвечает система Dual Omni-Scrub: две вращающиеся швабры отклоняются вверх и вниз в диапазоне 12°, плотнее прилегают к поверхности, а прижимное усилие до 15Н и скорость вращения до 230 об/мин усиливают удаление стойких загрязнений.

В результате X60 Ultra Complete рассчитан не только на поддерживающую влажную уборку, но и на работу со сложными бытовыми загрязнениями — от следов обуви и лап питомцев до подсохших пятен и кухонных брызг.

Еще больше автономности с улучшенной док-станцией PowerDock™

После уборки X60 Ultra Complete возвращается на многофункциональную станцию PowerDock™, которая берет на себя весь цикл обслуживания устройства.

Станция автоматически опорожняет пылесборник, промывает швабры, сушит их горячим воздухом, доливает воду для мытья пола, добавляет чистящее средство и при необходимости может работать с комплектом подключения к водопроводу и сливу.

В модели предусмотрен двойной отсек для чистящих средств: один используется для средства для мытья пола, второй — для состава, предназначенного для устранения запахов домашних животных, что особенно актуально для зон, где могут оставаться следы и запахи после питомцев.

За гигиену швабр отвечает система ThermoHub™: благодаря встроенному саморегулирующемуся нагревательному элементу, поверхность поддона для мытья швабр нагревается до 100 °C, что позволяет эффективно удалять жир и стойкие загрязнения, а также поддерживать более гигиеничное состояние роликовой щетки и элементов станции.

При этом в конструкции предусмотрена защита для детей и домашних животных: после высокотемпературной очистки робот не покидает станцию, пока температура поддона автоматически не снизится до безопасного уровня.

Доступность и цены

X60 Ultra Complete разработан для квартир и домов, где робот-пылесос используется регулярно и становится частью повседневного ухода за домом без предварительной подготовки пространства, постоянного контроля во время уборки и сложного обслуживания после нее. Модель рассчитана на реальные условия, характерные для современных жилых пространств, а также присутствие детей или домашних животных.

Старт продаж Dreame X60 Ultra Complete запланирован на 28 апреля, рекомендованная розничная цена от бренда составит 3199 AZN у официальных авторизованных розничных партнеров.

О Dreame

Dreame Technology — инновационная компания, основанная в 2017 году, которая специализируется на высокотехнологичных устройствах для уборки дома, стремясь улучшить качество жизни пользователей во всем мире.

Следите за нами на официальной странице компании в

https://www.instagram.com/dreame_azerbaycan