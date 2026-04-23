23 апреля, 2026
Dreame анонсировала старт продаж своего самого мощного и тонкого робота-пылесоса X60 Ultra Complete

X60 Ultra Complete

Мировой лидер по продажам роботов-пылесосов премиум-класса Dreame анонсировал старт продаж нового флагмана X60 Ultra Complete в Азербайджане 28 апреля. В основе робота-пылесоса лежит комплекс аппаратных и программных решений, формирующих одну из самых развитых систем навигации и обхода препятствий на рынке.

В марте этого года Dreame заняла первое место в мире по объему розничных продаж роботов-пылесосов премиум-класса. Это следует из данных международной исследовательской компании Euromonitor International за 2025 год.

Ключевым фактором развития Dreame остаются инвестиции в исследования и разработки, что позволяет компании последовательно внедрять собственные технологические решения в новые продукты, включая флагманский X60 Ultra Complete.

Интеллектуальная система навигации и обхода препятствий нового поколения

Система навигации и обхода препятствий X60 Ultra Complete объединяет передовые аппаратные и программные решения. За построение карты отвечает выдвижной лидар: в открытом пространстве он поднимается для кругового сканирования без изменения траектории движения, а при заезде под мебель убирается внутрь корпуса, снижая высоту робота до 7,95 см.

В труднодоступных зонах навигация продолжается с помощью двух ИИ-камер и встроенной подсветки.

Визуальное распознавание пространства обеспечивает система AI OmniSight с двумя широкоугольными камерами по 120°, которые формируют трехмерную карту объектов и позволяют распознавать более 280 типов препятствий высотой от 10 мм, включая провода, карты, листы бумаги или прозрачные пакеты.

Алгоритм планирования маршрута в реальном времени реагирует со скоростью 0,1 сек на изменения обстановки, помогая обходить препятствия и избегать лишних остановок.

Дополняет систему технология проактивного обнаружения загрязнений: инфракрасная подсветка помогает точнее различать типы загрязнений даже на сложных поверхностях — темных, бликующих или с выраженным рисунком. Робот распознает не только тёмные пятна, но и светлые жидкие загрязнения, а также волосы и мелкие частицы, автоматически подбирая сценарий уборки и переключаясь между сухой и влажной очисткой в зависимости от ситуации.

Для домов с домашними животными предусмотрена система Pet Care 4.0. Робот распознает зоны активности питомцев, включая миски с кормом и лотки, и позволяет в приложении задать сценарий уборки. Во время работы устройство аккуратно объезжает животных, а затем возвращается к пропущенным участкам, увеличивая охват уборки. Дополнительно предусмотрен режим для уборки крупного мусора — например, гранул корма или наполнителя, — а также функции удаленного наблюдения, двустороннего голосового взаимодействия и автоматической фиксации активности питомца.

Максимальное покрытие пространства без пропущенных зон

X60 Ultra Complete рассчитан на уборку в пространствах со сложной планировкой, низкой мебелью и порогами между помещениями. Ультратонкий корпус высотой 7,95 см в сочетании с выдвижным лидаром позволяет роботу убирать под диванами, кроватями и другой низкой мебелью.

Дополнительно в модели реализована функция тщательной уборки в углах и узких зонах: боковая щетка заходит в скрытые участки, а выдвижные швабры плотно проходят вдоль кромок, что позволяет эффективнее очищать углы, щели и пространство вокруг мебели. Швабра может выдвигаться на глубину до 40 мм и плотно огибать ножки столов и стульев, улучшая качество уборки в тех местах, где обычно остаются пропущенные участки.

Для преодоления порогов и перепадов высоты в X60 Ultra Complete используется усовершенствованная система ProLeap в сочетании с трехколесным шасси AgiLift. Робот оснащен выдвижными опорами и поворотными манипуляторами перед каждым приводным колесом, благодаря чему может адаптировать способ преодоления препятствий в зависимости от их формы и высоты.

По сравнению с устройствами предыдущих поколений система ProLeap позволяет преодолевать препятствия до 15% выше: до 4,5 см в случае одноуровневых и до 8,8 см в случае двухуровневых препятствий.

Трехколесное шасси с независимым управлением помогает роботу плавно перемещаться между разными типами покрытий, а при заезде на ковер приподнимается, облегчая проезд и снижая риск переноса влаги на ковровые покрытия с ворсом.

Рекордная сила всасывания и уборка ковров без потери эффективности

X60 Ultra Complete получил самую высокую силу всасывания среди всех роботов-пылесосов, когда-либо представленных Dreame на азербайджанском рынке.

Система Vormax обеспечивает стабильно высокую силу всасывания до 35 000 Па и максимальную производительность в разных сценариях уборки, как на твердых, так и на ковровых покрытиях.

При заезде на ковер швабры приподнимаются на 10,5 мм, боковая щетка — на 10 мм, после чего устройство увеличивает силу всасывания и переходит к более интенсивной очистке.

В X60 Ultra Complete получила развитие фирменная технология двойной щетки HyperStream 2.0: утолщенные резиновые элементы плоско-овальной формы в сочетании с повышенной скоростью вращения до 1600 об/мин усиливают контакт с ковровым ворсом. Это позволяет эффективнее извлекать глубоко въевшуюся пыль и мелкие загрязнения, повышая качество уборки на ковровых покрытиях.

Дополняет ее выдвижная камера давления: при уборке ковров она автоматически опускается, плотнее прилегает к поверхности и формирует полузакрытую зону, которая усиливает тягу. Шасси AgiLift, в свою очередь, регулирует высоту в зависимости от высоты ворса ковра.

Такой набор решений особенно важен для домов, где есть питомцы: робот эффективно собирает шерсть, мелкий наполнитель из лотка, рассыпанный корм, а также извлекает глубоко въевшуюся пыль и загрязнения из ворса ковров. По данным внутренних тестов Dreame, эффективность сбора загрязнений с ковров на 41% X60 Ultra Complete превышает типичные значения среди устройств своей категории.

Дополнительно X60 Ultra Complete позволяет гибко настраивать сценарии уборки ковров через приложение.

Для покрытий с коротким и средним ворсом предусмотрен отдельный режим глубокой уборки, а для ковров с бахромой — безопасный сценарий: их можно либо исключить из маршрута, либо настроить очистку с той стороны, где нет риска зацепления.

Обновленная система влажной уборки для сложных загрязнений

Влажная уборка в X60 Ultra Complete выстроена вокруг системы DreameGlide и сочетает механическую очистку и адаптацию к типу загрязнений.

За механическую очистку отвечает система Dual Omni-Scrub: две вращающиеся швабры отклоняются вверх и вниз в диапазоне 12°, плотнее прилегают к поверхности, а прижимное усилие до 15Н и скорость вращения до 230 об/мин усиливают удаление стойких загрязнений.

В результате X60 Ultra Complete рассчитан не только на поддерживающую влажную уборку, но и на работу со сложными бытовыми загрязнениями — от следов обуви и лап питомцев до подсохших пятен и кухонных брызг.

Еще больше автономности с улучшенной док-станцией PowerDock

После уборки X60 Ultra Complete возвращается на многофункциональную станцию PowerDock, которая берет на себя весь цикл обслуживания устройства.

Станция автоматически опорожняет пылесборник, промывает швабры, сушит их горячим воздухом, доливает воду для мытья пола, добавляет чистящее средство и при необходимости может работать с комплектом подключения к водопроводу и сливу.

В модели предусмотрен двойной отсек для чистящих средств: один используется для средства для мытья пола, второй — для состава, предназначенного для устранения запахов домашних животных, что особенно актуально для зон, где могут оставаться следы и запахи после питомцев.

За гигиену швабр отвечает система ThermoHub: благодаря встроенному саморегулирующемуся нагревательному элементу, поверхность поддона для мытья швабр нагревается до 100 °C, что позволяет эффективно удалять жир и стойкие загрязнения, а также поддерживать более гигиеничное состояние роликовой щетки и элементов станции.

При этом в конструкции предусмотрена защита для детей и домашних животных: после высокотемпературной очистки робот не покидает станцию, пока температура поддона автоматически не снизится до безопасного уровня.

Доступность и цены

X60 Ultra Complete разработан для квартир и домов, где робот-пылесос используется регулярно и становится частью повседневного ухода за домом без предварительной подготовки пространства, постоянного контроля во время уборки и сложного обслуживания после нее. Модель рассчитана на реальные условия, характерные для современных жилых пространств, а также присутствие детей или домашних животных.

Старт продаж Dreame X60 Ultra Complete запланирован на 28 апреля, рекомендованная розничная цена от бренда составит 3199 AZN у официальных авторизованных розничных партнеров.

О Dreame

Dreame Technology — инновационная компания, основанная в 2017 году, которая специализируется на высокотехнологичных устройствах для уборки дома, стремясь улучшить качество жизни пользователей во всем мире.

