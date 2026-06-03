Xiaomi smartfonları artıq iPhone ilə AirDrop vasitəsilə fayl paylaşa biləcək

Xiaomi öz smartfonları üçün yeni funksiyanı təqdim edib. Yenilik sayəsində istifadəçilər artıq Xiaomi cihazları ilə Apple iPhone modelləri arasında faylları daha rahat şəkildə ötürə biləcəklər.
Şirkətin açıqlamasına görə, AirDrop dəstəyi Quick Share sistemi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bununla da Xiaomi, Apple cihazları ilə birbaşa fayl mübadiləsini dəstəkləyən istehsalçılar sırasına qoşulub.
Rəsmi təqdimat materiallarında funksiyanın işi Xiaomi 17T Pro modeli üzərində nümayiş etdirilib. Lakin şirkət hələlik bu yeniliyi alacaq bütün cihazların siyahısını açıqlamayıb.
Məlumata görə, funksiya seçilmiş smartfonlara OTA yeniləmələri vasitəsilə mərhələli şəkildə əlavə olunacaq. Dəstəyin mövcudluğu cihazın proqram təminatı versiyasından və texniki uyğunluğundan asılı olacaq.
Xiaomi bildirib ki, funksiyadan istifadə etmək üçün Google hesabı aktiv olmalı və görünürlük rejimində «10 dəqiqə ərzində hamı üçün» seçimi aktivləşdirilməlidir.
İstifadəçilər yeniləmənin cihazları üçün əlçatan olub-olmadığını əməliyyat sisteminin parametrlər bölməsindən yoxlaya bilərlər.