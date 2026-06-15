В рамках IPO компания SpaceX привлекла $85,7 млрд

Сегодня компания SpaceX официально завершила первичное размещение акций на бирже. Было объявлено, что в рамках IPO было привлечено $85,7 млрд.

Торги акциями SpaceX под тикером SPCX стартовали 12 июня сразу на двух площадках — Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Texas. Изначально компания разместила 555,6 млн. ценных бумаг по цене $135, намереваясь выручить $75 млрд. Акции SpaceX выросли на 19% до $160,95 за бумагу, увеличив рыночную капитализацию компании до более чем $2 трлн. В начале сегодняшних торгов акции выросли на 6,4%, продолжив рост, начавшийся в прошлую пятницу. SpaceX вошла в десятку крупнейших публичных компаний в США.

Высокий спрос подтвердил интерес рынка к космической отрасли и долгосрочным проектам компании. Инвесторам предложили более 638,88 млн. акций класса A, включая дополнительный пакет на 83,3 млн. акций, который был полностью выкуплен в рамках так называемого опциона «Зеленого башмака» (Green Shoe option). Это особый механизм в рамках IPO, который дает организаторам размещения (андеррайтерам) право продать инвесторам больше акций, чем планировалось изначально (обычно до 15%), если спрос на них оказывается слишком высоким.

Организаторами сделки выступили ведущие мировые инвестиционные банки, среди которых Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, UBS и Wells Fargo. Привлеченные средства планируется направить на расширение космических запусков, развитие спутниковой сети Starlink, создание новой космической инфраструктуры и реализацию перспективных технологических проектов.