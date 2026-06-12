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12 июня, 2026
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Илан Маск стал первым триллионером за всю историю

Маск

SpaceX, компания Илона Маска, провела крупнейшее IPO в истории Nasdaq. Компания разместила акции по цене $135 за бумагу и привлекла около $75 млрд. в ходе первичного публичного размещения. Это в три раза больше рекорда Saudi Aramco ($25,6 млрд. в 2019 году).

Как уточняет Bloomberg, SpaceX сохраняет за собой право разместить дополнительные 83,3 млн. акций, поэтому фактическая сумма привлеченных средств легко может превысить $75 млрд. Спрос превышает предложение — количество желающих купить акции компании почти в четыре раза больше объема размещения, поэтому дополнительная эмиссия наверняка пройдет успешно.

Маску принадлежит примерно половина ценных бумаг компании, и теперь они оцениваются в $867 млрд. А с учетом активов в Tesla, xAI, Neuralink, The Boring Company и других проектах совокупное состояние предпринимателя составит $1,1 трлн. Стоит учитывать, что это пока только на бумаге: в оценку включены опционы, зависящие от будущих условий — запуск дата-центров и поселение на Марсе. Компании придется ежегодно выводить в космос ЦОД совокупной мощностью 100 ТВт, а также основать на Марсе колонию не менее чем с 1 млн. жителей.

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