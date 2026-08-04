В Steam проходит «Фестиваль киберпанка» со скидками на Cyberpunk 2077, The Ascent, Cloudpunk и другие игры

Компания Valve запустила в Steam очередную распродажу — «Фестиваль киберпанка» с множеством крупных скидок. На некоторые тайтлы скидки достигают 90%. «Отправляйтесь в будущее, чтобы выслеживать серийных убийц и вступить в повстанческую группировку. Вас ждут игры про строительство футуристических городов, шпионские приключенческие кооперативы и симуляторы бармена (booze-em-up)», — говорится на странице распродажи.
Некоторые предложения:
- Abyssus — скидка 40%;
- Cloudpunk — скидка 65%;
- Cruelty Squad — скидка 90%;
- Cyberpunk 2077 — скидка 70%;
- Ghostrunner — скидка 75%;
- Ghostrunner 2 — скидка 80%;
- Nobody Wants to Die — скидка 85%;
- RoboCop: Rogue City — скидка 90%;
- The Ascent — скидка 75%;
- Transistor — скидка 80%;
- The Deus Ex Collection — скидка 76%;
- Watch Dogs: Legion — скидка 85%;
- Wolfenstein: Youngblood — скидка 75%.
Распродажа в Steam продлится до 10 августа включительно и закончится в 21:00 по бакинскому времени.