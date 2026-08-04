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В Steam проходит «Фестиваль киберпанка» со скидками на Cyberpunk 2077, The Ascent, Cloudpunk и другие игры

Steam Cyberpunk Fest 2026

Компания Valve запустила в Steam очередную распродажу — «Фестиваль киберпанка» с множеством крупных скидок. На некоторые тайтлы скидки достигают 90%. «Отправляйтесь в будущее, чтобы выслеживать серийных убийц и вступить в повстанческую группировку. Вас ждут игры про строительство футуристических городов, шпионские приключенческие кооперативы и симуляторы бармена (booze-em-up)», — говорится на странице распродажи.

Некоторые предложения:

  • Abyssus — скидка 40%;
  • Cloudpunk — скидка 65%;
  • Cruelty Squad — скидка 90%;
  • Cyberpunk 2077 — скидка 70%;
  • Ghostrunner — скидка 75%;
  • Ghostrunner 2 — скидка 80%;
  • Nobody Wants to Die — скидка 85%;
  • RoboCop: Rogue City — скидка 90%;
  • The Ascent — скидка 75%;
  • Transistor — скидка 80%;
  • The Deus Ex Collection — скидка 76%;
  • Watch Dogs: Legion — скидка 85%;
  • Wolfenstein: Youngblood — скидка 75%.

Распродажа в Steam продлится до 10 августа включительно и закончится в 21:00 по бакинскому времени.

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