EA закрыла сделку по уходу с биржи на 55 млрд. долларов

4 августа американская публичная транснациональная корпорация, занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр Electronic Arts (EA) финализировала сделку с консорциумом, в который вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии, Silver Lake и Affinity Partners. Первый теперь владеет 93,4% издательства. В рамках сделки на 55 млрд. долларов EA уходит с биржи, и это крупнейший выкуп подобного рода в истории. Ожидается, что глава компании Эндрю Уилсон останется на своей должности. Более того, в рамках сделки руководитель должен получить 105 млн. долларов за свои акции.

Не исключено, что сделка повлечет за собой изменения в компании, так как ее частично профинансировал банк JPMorgan Chase и теперь EA нужно выплатить долг в размере 20 млрд. долларов. На конкретных IP сделка пока, судя по всему, не сказалась, и игры, релиз которых намечен на ближайший год, вряд ли пострадают от нее. Однако проекты вроде следующей Mass Effect вызывают вопросы, несмотря на то, что ранее в компании заверили в намерениях продолжить ее.