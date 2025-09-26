OpenAI представил ИИ-агента ChatGPT Pulse, который может действовать автономно

Компания OpenAI представила ИИ-агента ChatGPT Pulse. Новая функция доступна только в мобильном приложении подписчикам тарифа Pro. Пока еще режим тестируется, в перспективе, возможно, воспользоваться ее сможет и более широкая аудитория.

Пользователь может предоставить ИИ-агенту доступ к приложениям календаря электронной почты и списку контактов. На основе этой информации искусственный интеллект подбирает то, что, по его мнению, может оказаться полезным, и ежедневно предоставляет пользователю сводку по этим вопросам.

Каждое утро ChatGPT Pulse будет предлагать персонализированные рекомендации для пользователя со всей необходимой, по мнению ИИ, информацией. Рекомендации выводятся в виде «тематических визуальных карточек, которые можно быстро просмотреть или открыть для получения более подробной информации, и каждый день начинается с новой адресной подборки». Это могут быть новости о спортивных мероприятиях, ежедневные уроки для пополнения словарного запаса изучаемого языка, рекомендации по составлению меню на ужин в ресторане, куда пользователь пойдет вечером, и многое другое.

Запуск ChatGPT Pulse — это часть масштабного проекта OpenAI по созданию проактивных ИИ-агентов, которые работают автономно.