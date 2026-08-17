Конструктор для ИИ-агентов: DeepSeek представил open-source платформу Harness

Китайская компания DeepSeek выпустила Harness — открытую программную платформу, которая превращает обычные языковые модели в полностью автономных ИИ-агентов. Проект вышел в статусе developer preview под свободной лицензией MIT и уже вызвал колоссальный ажиотаж. В то время как американские технологические гиганты, такие как Anthropic с Claude Code, предпочитают держать агентную инфраструктуру закрытой внутри своих платных экосистем, DeepSeek поступил иначе.

Главная фишка DeepSeek Harness — модульность. В основе платформы лежит микроядро Cordis, где абсолютно любой элемент системы является заменяемым плагином. «Модели, инструменты, навыки, сессии, песочницы, файловые системы, циклы, оркестрация и пользовательский интерфейс — все реализовано как плагины и может быть смешано, сопоставлено, заменено и расширено», — заявляет DeepSeek. Благодаря архитектуре плагинов разработчики могут на лету добавлять или отключать функции агента без изменения исходного кода самой платформы.

Платформа DeepSeek Harness предлагает четыре режима работы:

Standard mode. Автономный агент для программирования. Планирует шаги, ищет информацию в сети, правит файлы и запускает команды;

Code mode (PTC). Режим, где инструменты передаются модели через TypeScript SDK. Модель пишет мини-программу для объединения действий, что сильно экономит токены;

Creator mode. Инструмент для сборки собственных уникальных агентов и экспериментов с плагинами в оперативной памяти;

Minimal mode. Среда с жесткими ограничениями (только Bash и текстовый редактор) для чистого тестирования моделей и бенчмарков.

Для решения проблемы непредсказуемости агентов DeepSeek внедрил инструмент Trajectory. Система фиксирует абсолютно все: системные промты, внутренние рассуждения (Chain of Thought) и вызовы инструментов. Разработчик может «отмотать» действия агента назад, разветвить сессию или перезапустить сценарий с нужной точки. Безопасность обеспечивается интеграцией с песочницами (Linux Landlock, macOS Seatbelt).