Состоялся анонс iPadOS 27

На конференции WWDC 2026 компания Apple представила операционную систему iPadOS 27. Основной акцент в новой версии сделан на оптимизацию быстродействия и скорости отклика интерфейса, а также ИИ-функции.

Как и в iOS 27, в iPadOS 27 будут новые более объемные иконки приложений и возможность регулировать степень прозрачности элементов интерфейса Liquid Glass. В остальном визуально система не отличается от iPadOS 26.

Так же, как и в iOS 27, улучшенный планировщик процессора ускорит запуск приложений на iPad до 30%. Кроме того, просмотр и передача файлов с iPad на внешний диск будут до пяти раз быстрее. iPadOS 27 получит те же функции, что и iOS 27, включая новую Siri AI, расширенный редактор в приложении «Фото», продвинутые возможности родительского контроля, генерацию изображений, обновленные карты и многое другое.

Бета-версия iPadOS 27 для разработчиков уже доступа, а публичная выйдет в июле. Стабильный релиз ожидается осенью. Обновление будет доступно для следующих моделей: