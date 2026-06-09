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10 июня, 2026
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Состоялся анонс iPadOS 27

iPadOS 27

На конференции WWDC 2026 компания Apple представила операционную систему iPadOS 27. Основной акцент в новой версии сделан на оптимизацию быстродействия и скорости отклика интерфейса, а также ИИ-функции.

Как и в iOS 27, в iPadOS 27 будут новые более объемные иконки приложений и возможность регулировать степень прозрачности элементов интерфейса Liquid Glass. В остальном визуально система не отличается от iPadOS 26.

Так же, как и в iOS 27, улучшенный планировщик процессора ускорит запуск приложений на iPad до 30%. Кроме того, просмотр и передача файлов с iPad на внешний диск будут до пяти раз быстрее. iPadOS 27 получит те же функции, что и iOS 27, включая новую Siri AI, расширенный редактор в приложении «Фото», продвинутые возможности родительского контроля, генерацию изображений, обновленные карты и многое другое.

Бета-версия iPadOS 27 для разработчиков уже доступа, а публичная выйдет в июле. Стабильный релиз ожидается осенью. Обновление будет доступно для следующих моделей:

  • iPad Pro на M4 и новее;
  • iPad Pro 12.9 4-го поколения и новее;
  • iPad Pro 11 2-го поколения и новее;
  • iPad Air 13 на M2 и новее;
  • iPad Air 11 на M2 и новее;
  • iPad Air 11 4-го поколения и новее;
  • iPad 9-го поколения и новее;
  • iPad mini 6-го поколения и новее.
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