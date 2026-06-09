Состоялся анонс iPadOS 27

На конференции WWDC 2026 компания Apple представила операционную систему iPadOS 27. Основной акцент в новой версии сделан на оптимизацию быстродействия и скорости отклика интерфейса, а также ИИ-функции.
Как и в iOS 27, в iPadOS 27 будут новые более объемные иконки приложений и возможность регулировать степень прозрачности элементов интерфейса Liquid Glass. В остальном визуально система не отличается от iPadOS 26.
Так же, как и в iOS 27, улучшенный планировщик процессора ускорит запуск приложений на iPad до 30%. Кроме того, просмотр и передача файлов с iPad на внешний диск будут до пяти раз быстрее. iPadOS 27 получит те же функции, что и iOS 27, включая новую Siri AI, расширенный редактор в приложении «Фото», продвинутые возможности родительского контроля, генерацию изображений, обновленные карты и многое другое.
Бета-версия iPadOS 27 для разработчиков уже доступа, а публичная выйдет в июле. Стабильный релиз ожидается осенью. Обновление будет доступно для следующих моделей:
- iPad Pro на M4 и новее;
- iPad Pro 12.9 4-го поколения и новее;
- iPad Pro 11 2-го поколения и новее;
- iPad Air 13 на M2 и новее;
- iPad Air 11 на M2 и новее;
- iPad Air 11 4-го поколения и новее;
- iPad 9-го поколения и новее;
- iPad mini 6-го поколения и новее.